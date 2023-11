A- A+

GRATUITO No Recife pela primeira vez, Cia Cênica Nau de Ícaros encena o espetáculo "A.N.J.O.S" Peça teatral, que sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça, mistura teatro, dança e circo

A Cia Cênica Nau de Ícaros, grupo teatral paulista com mais de 30 anos de trajetória, desembarca no Recife pela primeira vez. O coletivo integra a programação do 22º Festival Recife do Teatro Nacional, com o espetáculo “A.N.J.O.S”, que será encenado neste sábado (25) e no domingo (26), às 11h e às 17h, no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu).

Voltado para públicos de todas as idades, a peça conta a história de Nuno e seus amigos Ana, Nico, Jonas, Olivia e Suriá, que formam a divertida “gangue” dos A.N.J.O.S. Inspirada em discussões atuais sobre o desenvolvimento infantil, o espetáculo destaca a importância do brincar, mostrando para as crianças que crescer é uma grande aventura.

No palco, a Nau de Ícaros mistura teatro, dança e circo. Nos ares, os artistas rodopiam em liras, fazem acrobacias em trapézios e voam em cordas de alpinismo. Enquanto isso, no chão, outros dançam, sapateiam e fazem arte com sombras.

Serviço:

Espetáculo “A.N.J.O.S”, da Cia Cênica Nau de Ícaros

Neste sábado (25) e domingo (26), às 11h e às 17h

No Teatro Luiz Mendonça (Av. Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu)

Entrada gratuita, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão



