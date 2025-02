No Rio, Christina Aguilera sofre assédio de fã em frente ao Copacabana Palace; entenda

A- A+

Christina Aguilera, 44, sofreu assédio de um homem que a beijou sem consentimento, enquanto a artista atendia fãs no Rio de Janeiro, na sexta-feira (7).

O que aconteceu

Aguilera posou para fotos e autografou discos de fãs que a aguardavam em frente ao hotel Copacabana Palace, no Rio. Em um momento de interação com seus admiradores, a artista foi surpreendida pela atitude do homem, que se aproximou e a beijou no rosto.

Homem, que parece ser fã de Christina, beijou a cantora sem consentimento. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o homem, que está de regata preta e chapéu, coloca a mão ao redor do corpo dela, tira uma foto e, na sequência, beija a artista.



Ele é repreendido por segurança de Aguilera. Um membro da equipe da artista o empurra e, logo em seguida, o atendimento aos fãs é finalizado. Christina não se manifestou sobre o ocorrido.

Christina Aguilera está no Brasil para a realização de dois shows. Ela, que já se apresentou no Rio de Janeiro, sobe ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (8).

Veja também