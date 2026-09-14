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Show No Rock in Rio, Zara Larsson entrega pop divertido para um dos maiores públicos do palco Sunset Seu novo álbum, Midnight Sun, e a nova música que dá nome a ele, a colocaram nesse posto

O Rock in Rio se dividiu ao meio no domingo, 13. De um lado, pessoas vestidas de preto e vermelho - os fãs de Twenty One Pilots, que fechou o último dia do festival. De outro, uma plateia com cores vibrantes (e direito até a capas de chuva rosa e roxas, dado o tempo chuvoso). Eram os fãs de Zara Larsson.

Zara oferece tudo o que sua plateia - uma das maiores do Palco Sunset - espera que ela ofereça: um universo solar com tons pastel. Identidade que, vale dizer, não vem desde o começo da carreira, mas foi descoberta por ela depois de um vídeo no TikTok.

Em 2024, a cantora chegou a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio. Mas, mesmo sem tocar no mesmo palco, volta muito maior em 2026. E mais aceita como diva pop mainstream.

Seu novo álbum, Midnight Sun, e a nova música que dá nome a ele, a colocaram nesse posto. Ela surfa na onda e se orgulha de ser ambiciosa, como ela mesma define. "Sou uma pessoa competitiva e sou uma artista, eu só quero ser a melhor", disse ao Estadão à época do lançamento do álbum.

Logo de cara, a cantora entra no palco apresentando Midnight Sun (inspirada no sol da meia-noite da Suécia, país natal da artista). Dificilmente um artista toca duas vezes a mesma música, mas Zara se arrisca: a canção volta também no final, com o público ainda mais empolgado, e pessoas levantadas por outras simulando um formato de golfinho com o corpo.

A energia dificilmente cai com o mundo Barbie Malibu que Zara leva ao palco. Com um corpo de bailarinas e uma banda feita só de mulheres tocando ao vivo, a cantora deixa o microfone ligado e só para de cantar (ou falar com o público, algo que gosta muito de fazer) em coreografias mais elaboradas.

A plateia responde especialmente aos maiores sucessos, como Pretty Ugly, Stateside e, claro, Symphony. Em Lush Life, música que a fez ser conhecida no mundo todo, ela cumpre a tradição de escolher uma pessoa da plateia para cantar e dançar com ela - e é como se chamasse a todos que estavam ali assistindo.

A cantora realmente tem esse poder de mudar a energia e entregar o clima solar que prometeu mesmo em um Rio chuvoso. "Espero que vocês voltem um pouco mais felizes", diz ao fim da apresentação

Zara faz um tipo de pop que não é muito além de divertido. Mas isso não é demérito. Quem disse que não dá para ser ambiciosa entregando um mundo feminino e colorido?

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