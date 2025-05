No SBT, Faustão reflete sobre a vida e homenageia mulher

A- A+

Faustão fez uma rara aparição no SBT na tarde deste domingo, 11, durante o Domingo Legal. O apresentador deu um depoimento falando sobre sua mulher, Luciana Cardoso, em homenagem ao Dia das Mães.



Por vídeo, ele apareceu e brincou com o colega Celso Portiolli, anfitrião da atração: "Só você mesmo para ter paciência para receber essa 'família Buscapé' aí!"



Em seguida, deu um conselho ao público: "Hoje é um dia especial por ser Dia das Mães. Para todo mundo fazer uma reflexão, para gente que brigou com a mãe e está distante, ou do pai: não vale a pena brigar por besteira."



"Até porque, a vida é rápida e a vida nos surpreende. É um bom motivo para você deixar de lado as picuinhas e tocar a vida com bom humor", continuou Faustão.



Em seguida, falou sobre à esposa, com quem é casado há cerca de 23 anos: "Aproveito para fazer uma homenagem para uma mulher extraordinária. Jamais pensei que fosse ter, na minha vida, uma mulher que fosse, na arte de educar e ser mãe, mais do que perfeita, em todos os sentidos."



"Essa mulher é uma referência disso. Luciana Cardoso. Por isso que, na verdade, acaba sendo mãe não só minha, dos dois e de todo mundo que ela ampara. A cada minuto eu agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana na minha vida", concluiu Fausto Silva.



Luciana ficou emocionada e chegou a enxugar a região próxima aos olhos em alguns momentos.



Por fim, Faustão encerrou sua participação no programa do SBT: "Saúde e felicidade para você e sua família, Portiolli. E para todo mundo do SBT. Sucesso aí!"



O Passa Ou Repassa, quadro do Domingo Legal, trouxe neste domingo, 11, uma disputa entre as famílias de Faustão, representado por sua mulher, Luciana, e seus filhos, João e Rodrigo; e também a família de Cesar Filho: sua mulher, Elaine Mickely, e seus filhos, Luigi e Luma.

