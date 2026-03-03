Ter, 03 de Março

reality show

No Sincerão do BBB 26, brothers escolheram o "maior traidor da casa"

Tema do Sincerão foi definido pelo voto do público

No Sincerão do BBB 26, brothers escolheram o "maior traidor da casa"No Sincerão do BBB 26, brothers escolheram o "maior traidor da casa" - Foto: Reprodução/TV Globo

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, 2, desta vez antes do primeiro Paredão Falso da edição. Breno, Cowboy e Jordana disputam uma vaga no Quarto Secreto. Na segunda, o apresentador Tadeu Schmdit anunciou que o mais votado pelo público ainda poderá escolher outro brother para lhe fazer companhia no quarto.

O público votou no tema da dinâmica desta semana, entre "Quem é o mais traidor da casa?"; "Quem é o mais egoísta da casa?" ou "Quem é o mais medroso da casa?". O tema escolhido foi "traidor", e todos os brothers da casa tiveram de responder à pergunta. Veja, abaixo, as escolhas de cada um.

Cowboy
Traidor: Breno

Breno
Traidora: Jordana

Jordana
Traidor: Breno

Samira
Traidora: Jordana

Marciele
Traidor: Breno

Ana Paula
Traidor: Babu

Milena
Traidor: Babu

Juliano
Traidora: Marciele

Solange
Traidora: Samira

Leandro
Traidora: Gabriela

Chaiany
Traidora: Jordana

Jonas
Traidor: Breno

Gabriela
Traidora: Milena

Babu
Traidora: Ana Paula
 

