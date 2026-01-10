Sáb, 10 de Janeiro

MÚSICA

No single de Bruno Mars do primeiro álbum em dez anos, uma homenagem à década de 1970

Visual de cantor e banda em "I just might" é uma referência ao figurino de músicos do soul e da discotheque

Cantor Bruno Mars lançará álbum depois de 10 anosCantor Bruno Mars lançará álbum depois de 10 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Com terno verde e sem gravata, colete e a gola para fora do paletó, Bruno Mars lançou ontem o videoclipe de "I just might", o primeiro single de seu novo álbum de estúdio, "The Romantic", depois de dez anos.

O visual e a proximidade da música com "You make me feel like dancing", clássico do disco de Leo Sayer, mostram que o cantor e compositor continua a se inspirar na música negra dos anos 1970, como fez no Silk Sonic, em parceria com Anderson Paak, em "Leave the door open", por exemplo.

Até a manhã deste sábado (10), "I just might" já havia ultrapassado 8 milhões de visualizações no YouTube.

O Spotify mostrava que a canção havia sido salva 147 mil vezes pelo serviço de streaming, e fãs celebravam que a faixa era a número 1 no Itunes em vários países, inclusive o Brasil.

"The Romantic" está marcado para ser lançado em 27 de fevereiro. O último trabalho individual de estúdio de Bruno Mars foi " 24K Magic", de 2016. A tour mundial do álbum deve começar no dia 10 de março, por Las Vegas.

