CONCERTOS PELA PAZ No Vaticano, jovens da Orquestra Criança Cidadã fazem apresentação com mensagem de apelo à paz Músicos pernambucanos levaram arte e emoção na primeira noite do Concertos pela Paz, em Roma. O encontro, que continua neste sábado (4), integra evento do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica (Charis)

A primeira noite de apresentação da Orquestra Criança Cidadã, no “Concertos pela Paz”, na última sexta (3), no Vaticano, em Roma, foi marcada por emoção e mensagem urgente de esperança pela paz. O encontro, que integra evento do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica (Charis), aconteceu na Basílica de São Pedro, na Cátedra que leva o mesmo nome, situada atrás do altar-mor, e reuniu músicos do Brasil, Itália, Rússia e Ucrânia.

Talentos pernambucanos

A plateia, formada por pessoas de diferentes nacionalidades, conferiu emocionada a apresentação do grupo pernambucano, que é reconhecido internacionalmente pelo trabalho de inclusão social através da música. Entre os integrantes da noite, o músico Antonino Tertuliano, com todo seu exemplo de talento, dedicação e disciplina, que integrou o projeto em 2006, na sua primeira formação. Hoje, está na Filarmônica de Israel. Ainda este ano, irá para a Austrália cursar mestrado em contrabaixo.



O repertório entoou músicas dos quatro países representados pelas orquestras e mais duas composições originais da Argentina, em homenagem ao Papa Francisco: “Oblivion”, do italiano Astor Piazzolla; e “Por una cabeza”, de Carlos Gardel. Ainda na lista geral, composições reconhecidas mundialmente, como as de Heitor Villa-Lobos e Vivaldi.

Tema de urgência

Logo após a primeira apresentação, os maestros José Accioly e Lanfranco Marcelletti, que comandaram a orquestra, falaram da emoção de integrar o evento que reforça a esperança pela paz. “Estamos fazendo um trabalho que a gente acredita que tem um resultado, tem um sentido e que a gente sabe que o Concerto pela Paz não traz a paz, mas traz o que a gente tá fazendo agora, que é a esperança pela paz”, destacou Accioly.



Ao seu lado, o maestro Lanfranco Marcelletti reafirmou o sentimento de união entre todos os envolvidos no “Concertos pela Paz”. “A gente pensou que cada um utilizasse um botton com a bandeira do seu País, e russos e ucranianos pediram que não, que todos fôssemos iguais e que, se era para utilizar uma, era para utilizar a do Brasil”, completou.

Já o fundador da Orquestra Criança Cidadã, o juiz José Targino, reafirmou a realização de um sonho concretizado, sobretudo por juntar músicos de nacionalidades diferentes, especialmente da Rússia e Ucrânia. “Há nove meses, surgiu a ideia que começou a ser trabalhada no sentido de que nós juntássemos músicos de nacionalidades diferentes, sobretudo de duas nacionalidades que estão em conflito, como Rússia e Ucrânia para mostrar que na arte não há guerra”.

Segunda noite

Neste sábado (4), a apresentação será na Sala Paulo VI, diante da presença do Papa Francisco, a partir das 16h, no horário de Roma. Os “Concertos pela Paz” integram o encontro “Chamados, Transformados e Enviados”, na agenda promovida pelo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica (Charis) da qual participa a Comunidade Obra de Maria, de Pernambuco.

A Comunidade “Eis aí tua mãe – Obra de Maria” foi fundada em 1990 pelo teólogo e filósofo Gilberto Barbosa e tem como cofundadora a psicanalista Maria Salomé Ventura. Trata-se de uma associação de fiéis da Renovação Carismática Católica, reunindo mais de 4.200 missionários e voluntários espalhados pelo mundo. A entidade atua com o objetivo de evangelizar e também de promover trabalhos de assistência social, a serviço da Igreja Católica.

Eles mantêm vários projetos no Brasil e no mundo. Está presente em 38 países, em 101 dioceses (unidades administradas por bispos), sendo: 49 no Brasil, 15 na América Latina, 33 na África, duas na Europa e duas na Ásia. Também atua em 270 paróquias, sendo 162 no Brasil e 108 no exterior.



*Jornalista viajou a convite da Obra de Maria

