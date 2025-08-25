Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cinema

Noah Centineo choca fãs aos aparecer loiro e musculoso para viver Ken em "Street Fighter"; confira

O ator se tornou conhecido por seus papéis como par romântico em filmes e séries juvenis da Netflix

Reportar Erro
Noah CentineoNoah Centineo - Foto: Divulgação

O ator Noah Centineo chocou seus fãs ao compartilhar uma foto de sua preparação para viver o personagem Ken Masters na nova adaptação cinematográfica da franquia de videogames Street Fighter.

Em postagem no Instagram feita nesta segunda-feira, 25, o artista apareceu sem camisa com um cabelo longo e loiro. O que mais chamou atenção, no entanto, foi o físico do ator, que está extremamente musculoso.

"Gente, o que aconteceu com o Noah? Quanto tempo eu dormi?", brincou uma fã nos comentários do post. "Minha meta é ser que nem ele: sumir e do nada aparecer sheipada", afirmou outra internauta.

Aos 29 anos, o ator se tornou conhecido por seus papéis como par romântico em filmes e séries juvenis da Netflix - Para Todos os Garotos que Já Amei, O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser. Noah era o galã juvenil das produções, mas estava longe de ser musculoso. Confira o novo visual:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noah (@ncentineo)

 

No novo longa de Street Fighter, ele interpretará um dos lutadores mais famosos da franquia. Ao seu lado estarão nomes como Jason Momoa (Blanka), Andrew Koji (Ryu), David Dastmalchian (M. Bison) e o rapper 50 Cent (Balrog).

Leia também

• Snoop Dogg critica casal LGBT+ em filme da Pixar: "Tenho medo de ir ao cinema"

• Sucesso de filme anima Ney Matogrosso a repetir o show da turnê

• "Caramelo", filme estrelado pelo vira-lata Amendoim e pelo ator Rafael Vitti, ganha data de estreia

Além disso, Noah também está se preparando para interpretar uma versão mais jovem de Rambo, personagem imortalizado no cinema por Sylvester Stallone. O filme, que deve se chamar John Rambo, contará a história de origem do veterano da Guerra do Vietnã.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter