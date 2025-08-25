A- A+

cinema Noah Centineo choca fãs aos aparecer loiro e musculoso para viver Ken em "Street Fighter"; confira O ator se tornou conhecido por seus papéis como par romântico em filmes e séries juvenis da Netflix

O ator Noah Centineo chocou seus fãs ao compartilhar uma foto de sua preparação para viver o personagem Ken Masters na nova adaptação cinematográfica da franquia de videogames Street Fighter.

Em postagem no Instagram feita nesta segunda-feira, 25, o artista apareceu sem camisa com um cabelo longo e loiro. O que mais chamou atenção, no entanto, foi o físico do ator, que está extremamente musculoso.

"Gente, o que aconteceu com o Noah? Quanto tempo eu dormi?", brincou uma fã nos comentários do post. "Minha meta é ser que nem ele: sumir e do nada aparecer sheipada", afirmou outra internauta.

Aos 29 anos, o ator se tornou conhecido por seus papéis como par romântico em filmes e séries juvenis da Netflix - Para Todos os Garotos que Já Amei, O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser. Noah era o galã juvenil das produções, mas estava longe de ser musculoso. Confira o novo visual:

No novo longa de Street Fighter, ele interpretará um dos lutadores mais famosos da franquia. Ao seu lado estarão nomes como Jason Momoa (Blanka), Andrew Koji (Ryu), David Dastmalchian (M. Bison) e o rapper 50 Cent (Balrog).

Além disso, Noah também está se preparando para interpretar uma versão mais jovem de Rambo, personagem imortalizado no cinema por Sylvester Stallone. O filme, que deve se chamar John Rambo, contará a história de origem do veterano da Guerra do Vietnã.

