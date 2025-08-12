Noah Centineo viverá John Rambo em novo filme de origem

A- A+

Os fãs da clássica franquia do anos de 1980, Rambo, conheceram o novo rosto do protagonista. Noah Centineo, galã de filmes da Netflix, assume o papel do personagem mais novo no filme de origem, com direção de Jalmari Helander.

Baseado no romance "First Blood", de 1972, escrito por David Morrell, "Rambo" se tornou um ícone da cultura pop pelos filmes protagonizados por Sylvester Stallone. Agora, quem assume a bandana do soldado é Noah Centineo que, apesar de ter alcançado fama como par romântico em filmes como "Para Todos Os Garotos Que Eu Já Amei" e "O Date Perfeito", está em uma fase de filmes de ação com "Tempos de Guerra", que estreou este ano, e "Street Fighter", que está sendo produzido ainda.

De acordo com o site de notícias de Hollywood, Deadline, as gravações do próximo filme do Rambo acontecem em 2026 na Tailândia e conta a história do personagem jovem, durante a guerra do Vietnã.

Veja também