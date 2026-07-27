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SINGLE Noah, neto de Zeca Pagodinho, lança single inspirado na relação com o avô "Amor de Vô" contou com produção de Zeca e participações de músicos consagrados do samba

O cantor Noah, de 16 anos, dá sequência ao início de sua trajetória artística com o lançamento de "Amor de Vô", segundo single de sua carreira, que chegou às plataformas na última quinta (23).

Neto mais velho de Zeca Pagodinho, o jovem dedica a canção ao avô, transformando em música o vínculo afetivo construído entre os dois. O lançamento foi pensado para anteceder o Dia dos Avós, celebrado neste domingo (26).

Assinada por Paulinho Rezende, Mario Rezende e Dedé Paraízo, a composição nasceu depois que Paulinho ouviu Noah interpretar o primeiro single do artista, "Fé e Esperança".

Impressionado com a voz do jovem, o compositor decidiu escrever uma música especialmente para ele. Ao conhecer a letra, Noah identificou imediatamente a possibilidade de prestar uma homenagem ao avô.

"’Amor de Vô’ é uma música feita pra eu poder demonstrar o amor que eu sinto pelo meu avô e o amor que ele sente por mim, que é um afeto muito grande", afirma Noah.

A gravação reúne nomes de destaque da música brasileira. Além de produzir o trabalho, Zeca Pagodinho também acompanhou de perto o projeto, que tem arranjo de Mauro Diniz.

O registro conta ainda com a participação do maestro Rildo Hora, do Coral Viva Xerém, ligado ao Instituto Zeca Pagodinho, e de instrumentistas como Pretinho da Serrinha, Carlinhos 7 Cordas, Jorge Quininho, Eduardo Neves e Marcelo Minios.

Com o novo lançamento, Noah reforça a proposta de dialogar com a tradição do samba a partir do olhar de uma nova geração de intérpretes.

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