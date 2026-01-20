A- A+

STRANGER CON BRASIL Noah Schnapp, de "Stranger Things", vem ao Brasil para evento com fãs; saiba onde e quando Convenção ocorrerá em três cidades brasileiras e está marcada para setembro

Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, virá ao Brasil para evento com fãs da série. A novidade foi anunciada pelo ator no Instagram nessa segunda-feira (19) e confirmada pela Stranger Con Brasil.

A convenção ocorrerá em três cidades brasileiras e está marcada para os dias 18, 19 e 20 de setembro em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, respectivamente.

No perfil oficial do evento no X, a produção informou que Schnapp acabou revelando a informação antes do previsto:

"Gente, o Noah soltou antes! Infelizmente o site ainda não está pronto e só divulgaremos as informações amanhã. Por hora vocês já sabem que é ele e as datas em setembro", diz o post.

Segundo o perfil, os locais e informações sobre ingressos serão divulgados nesta terça, 20 de janeiro, às 18h, no site oficial.

Schnapp divulgou o anúncio nos stories do Instagram e marcou a produtora responsável pelo evento, a Ideal Produções. "Brasil, mal posso esperar para ver vocês em setembro", escreveu ele.

Stranger Things, fenômeno do streaming e carro-chefe das produções originais da Netflix, chegou à sua quinta e última temporada no fim de 2025. Schnapp, de 21 anos, integra a produção desde sua estreia, em 2016, e faz parte do grupo de atores que cresceu com a série.

Ele já veio ao Brasil anteriormente para outras edições da Stranger Con, em 2019 e 2020. Segundo a produção, esta será a terceira e última edição do evento.

