Ator Noah Schnapp, que interpreta Will da série "Stranger Things", revela ser gay

O ator norte-americano Noah Schnapp, de 18 anos, conhecido pelo personagem Will em “Stranger Things”, se assumiu gay nesta quinta-feira (5) por meio de um vídeo no TikTok.

No vídeo publicado em seu perfil na plataforma de vídeos curtos, Noah brincou com a reação de seus familiares e amigos com a revelação de sua sexualidade.

Quando eu finalmente contei para meus amigos e minha família que eu sou gay depois de passar 18 anos assustado 'no armário', tudo que eles disseram foi: ‘Nós sabemos’, escreveu no vídeo.

Semelhanças com Will

Na legenda do mesmo vídeo, o ator norte-americano brincou: “Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava”. Muitos fãs acreditam que o personagem de Stranger Things é gay, informação que não é explicitada na trama.

Contudo, em julho do ano passado, Noah chegou a afirmar que Will era gay. Ele disse em entrevista à revista Variety:

Deram pistas na primeira temporada. Sempre esteve lá, mas você nunca percebeu. É apenas ele crescendo mais devagar que seus amigos? Agora que ele ficou mais velho, eles fizeram disso uma coisa muito real e óbvia. Agora está 100% claro que ele é gay e ama Mike.

