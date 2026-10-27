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Famosos Noah Wyle, de 'The Pitt', é eleito o homem mais sexy do mundo e revela hábito doméstico Astro de 55 anos relembra saída de 'ER: plantão médico' após nascimento do filho e conta que fãs o confundem com médico de verdade

Noah Wyle, de 55 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2026 pela revista americana "People". Conhecido por interpretar médicos em duas séries de sucesso — "ER: plantão médico" (1994-2009) e "The Pitt" (cuja terceira temporada será lançada em janeiro de 2027) —, o ator recebeu o título com uma boa dose de incredulidade. Em entrevista publicada nesta terça-feira (27), ele contou que chegou a desconfiar de uma brincadeira ao receber a notícia. E revelou que, longe das câmeras, sua rotina inclui preparar o café da manhã da família, passear com os cachorros e lavar a louça, tarefa que considera "especialmente prazerosa".

"Sou o mestre da louça. A pia é o meu território. E recomendaria que mais homens começassem a lavar louça, porque é muito terapêutico", afirmou o artista à publicação americana.

O reconhecimento chega num momento de renovada popularidade na carreira de Wyle. Revelado mundialmente na década de 1990 como o jovem Dr. John Carter, de "ER: plantão médico", ele voltou ao centro das atenções com "The Pitt", produção da HBO Max na qual interpreta o Dr. Michael "Robby" Robinavitch, médico responsável por um movimentado pronto-socorro. O desempenho lhe rendeu dois prêmios Emmy consecutivos de melhor ator em série dramática.

Na conversa com a "People", Wyle contou que precisou ser convencido pela esposa, Sara, de 46 anos, de que merecia o título de homem mais sexy do mundo. "Achei que fosse uma pegadinha. Nunca, nem em um milhão de anos, imaginei que receberia uma homenagem dessas", disse ele. "Ela acha que sou um cara legal e que o tipo de pessoa que sou, o pai que sou e o marido que sou merecem ser valorizados".

Pai de três filhos, Owen, de 24 anos, Auden, de 21, e Frances, de 11, o ator contou que a novidade também provocou reações bem-humoradas dentro de casa. Enquanto o filho mais velho demonstrou preocupação com a atenção que o título poderia atrair, a filha mais velha recebeu a notícia com incredulidade. "Acho que ela vai tirar sarro de mim por causa disso pelos próximos 50 anos", brincou.

Outro episódio curioso relatado pelo ator envolve a relação entre seus personagens e a vida real. Segundo Wyle, não é raro encontrar admiradores que parecem esquecer que ele interpreta médicos apenas na ficção. Recentemente, durante um jantar com a esposa e amigos, uma mulher que havia passado por uma cirurgia se aproximou da mesa e pediu que ele examinasse os pontos da operação.

"Ela levantou a barra da calça e me mostrou alguns dos pontos mais recentes que já vi. E eu disse: 'Parece estar cicatrizando bem. Você já está colocando todo o peso do corpo sobre essa perna?'. Minha esposa ficou me olhando, tipo: 'Você está mesmo fazendo isso agora?'", rememorou.

Questionado se as pessoas realmente acreditam que ele é médico, respondeu: "Ah, com certeza. E, de vez em quando, eu também acho".

A paternidade, aliás, foi apontada por Wyle como a experiência que mais transformou sua vida. Ele relembrou que o nascimento de seu primeiro filho mudou sua relação com o trabalho e contribuiu para a decisão de deixar o elenco regular de "ER: plantão médico", série que o tornou conhecido internacionalmente. "Quando colocaram meu filho nos meus braços, pensei: 'Agora entendi. Não se trata de mim, mas de você'", recordou.

Wyle contou que, depois de passar os primeiros dias de vida do filho dividido entre o trabalho e a família, percebeu que sua prioridade havia mudado. "Nunca tinha tentado terminar o trabalho tão depressa para voltar para casa. Então pensei: 'Bom, onde é que você realmente quer estar?'. Foi quando pedi demissão. Chamei aquilo de um divórcio com direito a visitas e voltei para o episódio final".

Quem já foi eleito o homem mais sexy do mundo?

Criada em 1985, a eleição anual da revista "People" já contemplou alguns dos principais galãs de Hollywood. Wyle sucede o ator britânico Jonathan Bailey, conhecido por " Bridgerton" e " Wicked", escolhido em 2025. Antes dele, o título ficou com John Krasinski, de "The Office", em 2024, e Patrick Dempsey, de " Grey's anatomy", em 2023.

Nos anos anteriores, também foram homenageados Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021) e Michael B. Jordan (2020). A lista inclui ainda nomes como Idris Elba, Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Brad Pitt.

A eleição deste ano tem uma curiosidade: George Clooney, colega de Wyle em "ER: plantão médico", já recebeu o mesmo título duas vezes, em 1997 e 2006. Na década de 1990, os dois chegaram a aparecer juntos em uma capa da "People" dedicada aos homens mais sexy da série médica.

Ao ser perguntado sobre a possível reação de Clooney à sua escolha, Wyle respondeu com bom humor: "Acho que ele vai se divertir com a notícia e, espero, se sentir como um pai orgulhoso por eu finalmente ter chegado à idade de ser um grisalho charmoso".

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