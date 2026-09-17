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NOVELA

Em "A Nobreza do Amor", Jendal desembarca no Brasil em busca de Alika

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 25 de setembro, ele inicia sua busca em território brasileiro

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Jendal desembarca no Recife para iniciar sua busca por AlikaJendal desembarca no Recife para iniciar sua busca por Alika - Foto: Angélica Goudinho/TV Globo

A perseguição de Jendal (Lázaro Ramos) a Alika (Duda Santos) atravessa continentes e chega ao Brasil. Determinado a reencontrar a ex-esposa, o rei de Batanga desembarca no Recife acompanhado por dois seguranças e já demonstra que pretende agir rapidamente para localizar seu paradeiro.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 25 de setembro, ele inicia sua busca em território brasileiro, sem imaginar que encontrará resistência pelo caminho.

Logo ao chegar à capital pernambucana, Jendal se instala em um hotel da cidade e faz exigências à equipe do local. Acostumado aos privilégios da realeza, ele solicita a suíte presidencial, quartos para seus seguranças e atendimento exclusivo durante toda a estadia.

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A postura impositiva do rei chama a atenção dos funcionários, especialmente quando ele ordena que sua bagagem seja levada imediatamente e faz uma série de solicitações pouco comuns aos padrões do hotel.

Diante da desconfiança do recepcionista, que questiona a disponibilidade das acomodações e a capacidade de pagamento do grupo, Jendal abre uma mala repleta de dinheiro e exibe uma grande quantia em espécie.

Surpreso, o funcionário recua imediatamente, autoriza a hospedagem e providencia o atendimento solicitado.

Instalado no local, Jendal deixa claro que não pretende perder tempo, começa a traçar os próximos passos da busca e mobiliza seus acompanhantes para obter informações que possam levá-lo até Barro Preto. 

Produzida nos Estúdios Globo, ''A Nobreza do Amor'' é uma novela criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com colaboração de Dora Castellar, Alessandro Marson, Duba Elia e Dione Carlos, pesquisa de Leandro Esteves e assistência de roteiro de Dimas Novais.

A obra tem direção artística de Gustavo Fernández, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Ricardo França, Mariana Betti e Igor Verde. A produção é de Andrea Kelly, a produção executiva é de Lucas Zardo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

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