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LUTO Morre o sambista Noca da Portela, aos 93 anos de idade O compositor venceu sete disputas de samba-enredo de carnaval

O cantor e compositor Noca da Portela morreu neste domingo (17), aos 93 anos de idade. A informação foi divulgada pela escola de samba Portela, que lamentou a perda de "um dos grandes nomes" de sua história. A causa da morte não foi informada.

Nascido Osvaldo Alves Pereira, Noca da Portela venceu sete disputas de samba-enredo de carnaval, segundo a instituição, com obras como Recordar É Viver (1985), Gosto que me Enrosco (1995), Os Olhos da Noite (1998) e ImaginaRIO, 450 anos de uma Cidade Surreal (2015).

Noca teria chegado à escola de samba por intermédio de Paulinho da Vila, ainda nos anos 1960. Em seguida, fez parte do Trio ABC com Picolino e Colombo.



Além dos diversos prêmios voltados ao samba e carnaval, Noca da Portela também recebeu outras honrarias, como a Ordem do Mérito Cultural, comenda do governo federal, em 2009. Em 2020, recebeu o prêmio Transforma Miaw Vidas Pretas Importam no MTV Miaw, premiação do canal musical.

Nas últimas semanas, Noca da Portela estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A informação havia sido confirmada pela família do músico. Segundo informações do jornal O Globo, ele tratava um tumor de próstata.

Vida política

Além da vida musical, o artista também se envolveu com a política ao longo da vida, chegando a ser filiado a partidos como PCB e PSB. Entre março e dezembro de 2006, foi nomeado como Secretário Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.

Nas eleições municipais seguintes, em 2008, Noca da Portela concorreu ao cargo de vereador, mas não foi eleito. Ao jornal O Globo explicava, à época: "Sou uma pessoa muito interessada na vida cultural da cidade. Quando saí da secretaria, recebi mais de três mil assinaturas, pessoas pedindo para que eu concorresse a um mandato público. Fui também do antigo 'Partidão', por 40 anos, o que me dá bagagem política. Batalhei pela democracia."

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