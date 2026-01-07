Noel Gallagher diz que aceitaria compor música do próximo James Bond

A- A+

Noel Gallagher afirmou que aceitaria “com certeza” o convite para compor a música-tema do próximo filme de James Bond, caso seja procurado pelos produtores da franquia. Em entrevista à rádio TalkSport, o guitarrista e compositor do Oasis disse que escrever uma canção para a série seria uma honra e defendeu que os temas do agente 007 deveriam ser feitos por artistas britânicos.

“Com certeza, sim, claro. Seria uma honra absoluta”, afirmou Gallagher ao ser questionado sobre a possibilidade de assinar uma música para Bond. Em seguida, acrescentou: “Acho que esse tipo de coisa deveria ser feito por britânicos, não por americanos”.

Segundo o músico, não houve até agora qualquer contato entre ele e os responsáveis pela franquia. Ainda assim, a declaração reacendeu rumores que circulam desde o fim do ano passado sobre um possível envolvimento do Oasis no próximo filme. Em dezembro, Liam Gallagher respondeu a um fã na rede social X sobre o assunto dizendo: “Isso vai acontecer, espere até ouvir, vai ser a melhor música do Bond de todos os tempos”.

Fã declarado da série, Noel Gallagher já havia dito em outras ocasiões que aceitaria gravar uma música para James Bond “num piscar de olhos”. Na mesma entrevista, ele também comentou, em tom de brincadeira, que teria interesse em atuar no próximo longa, interpretando um “vilão mancuniano”.

A fala do músico ocorre após a reunião do Oasis, que voltou aos palcos em 2025 com a turnê “Live 25”, encerrada no ano passado após 41 shows em 13 países. A série de apresentações marcou o reencontro de Noel e Liam Gallagher depois de anos de afastamento e conflitos públicos.

A tradição das músicas-tema de James Bond remonta a “Dr. No”, de 1962, primeiro filme da franquia. Desde então, todos os longas ganharam canções originais, geralmente interpretadas por artistas diferentes a cada produção. Alguns nomes, como o compositor inglês John Barry e a cantora galesa Shirley Bassey, foram exceção e contribuíram mais de uma vez.

Apesar de ser um símbolo do cinema britânico, a franquia frequentemente recorreu a artistas estrangeiros. Dos 25 filmes produzidos até hoje, apenas dez tiveram músicas assinadas por artistas ou bandas britânicas, entre eles Tom Jones, Paul McCartney and Wings, Duran Duran, Adele e Sam Smith. As três canções mais recentes — de Adele, Sam Smith e Billie Eilish — venceram o Oscar de melhor canção original.

Ainda há poucas informações sobre o futuro da série. O sucessor de Daniel Craig, que deixou o papel após “007 - Sem Tempo para Morrer”, em 2021, segue indefinido. Além disso, o próximo filme será o primeiro sob controle criativo da Amazon MGM Studios, marcando uma nova fase sem a participação direta da Eon Productions, tradicional responsável pela franquia e pela escolha dos artistas que assinam os temas de abertura.

