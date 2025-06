A- A+

CELEBRIDADES Noel Gallagher vai de metrô a primeiro ensaio do Oasis completo antes de turnê histórica A banda está prestes a entrar na turnê que marca o retorno após longo hiato

Noel Gallagher parecia "nitidamente impassível", como descreveu o jornal britânico Daily Mail, enquanto ia de metrô para um ensaio do Oasis na última terça-feira (3). O astro do rock de 58 anos estava indo ao encontro do irmão, Liam, para o primeiro ensaio da banda completa em 16 anos.

O Oasis está prestes a entrar na turnê que marca o retorno da banda britânica após longo hiato provocado, principalmente, por desavenças entre Noel e Liam. Noel já vinha ensaiando com a banda, mas esta foi a primeira vez que o grupo performou completo, com os dois irmãos juntos, em um estúdio "secreto" de Londres.

Ainda segundo o Daily Mail, "no típico estilo de Liam", o cantor teria feito uma entrada caótica no ensaio, chegando em uma van enquanto munido de xarope para tosse, "sugerindo que suas cordas vocais precisavam de um pouco de cuidado e carinho".

