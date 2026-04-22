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Dia Mundial do Livro Noite das Livrarias terá leitura, sarau e happy hour em 10 Estados e no DF Projeto surgiu de uma articulação entre livreiros de São Paulo, os mesmos responsáveis pelo Mapa das Livrarias de Rua

O Dia Mundial do Livro será celebrado em grande estilo em dezenas de livrarias ao redor do Brasil. Nesta quinta-feira, 23, dia em que a leitura é homenageada em todo o mundo, ocorre a Noite das Livrarias, com eventos noturnos em mais de 80 estabelecimentos em cerca de 30 cidades brasileiras.

O projeto surgiu de uma articulação entre livreiros de São Paulo, os mesmos responsáveis pelo Mapa das Livrarias de Rua, roteiro que reúne 37 livrarias e é distribuído gratuitamente, mas se expandiu.

A capital paulista concentra cerca de 50% dos espaços que aderiram ao novo evento, mas outros nove Estados, além do Distrito Federal, também vão participar: Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

"O evento foi articulado de tal maneira que qualquer livraria do Brasil pudesse se juntar à Noite das Livrarias: bastava ser uma livraria e promover um evento no dia 23 de abril. E a adesão veio mesmo! Está bonito de ver a diversidade de eventos em tantas cidades", diz João Varella, livreiro da Banca Tatuí e da Livraria Gráfica - e um dos organizadores do movimento.

Para quem quer participar, é possível descobrir a opção mais próxima de sua casa - e de seu gosto pessoal - no site do evento A plataforma permite que você filtre as livrarias por cidade, estado e tipo de evento (bate-papo, oficina, encontro literário, sarau, etc). A maioria dos eventos começa por volta das 18h, sempre com entrada gratuita.

"Não havia regra sobre o tipo de evento e, assim, surgiram noites do pijama, oficinas, pocket shows, leitura silenciosa, atividade de impressão entre tantas outras", diz Varella. A Livraria Gráfica, do livreiro, terá uma noite de leitura silenciosa. Basta levar seu livro (ou comprar um novo!), escolher um canto aconchegante e ler. No final, os presentes vão trocar impressões sobre a leitura.

Há livrarias que vão oferecer encontros entre leitores e escritores, como a recém-inaugurada Livraria Espelho, que terá leitura de poesia com as escritoras Marília Garcia e Claudia Roquette Pinto, a partir das 19h, e a Livraria Cabeceira, que terá um bate-papo entre o público e os escritores Morgana Kretzman e Rodrigo Lacerda sobre o que o livro representa nas nossas vidas, também a partir das 19h.

Outros estabelecimentos vão oferecer happy-hours: a Livraria Tutear, por exemplo, vai servir drinks inspirados em livros, das 18h às 19h. Depois, das 19h30 às 20h30, terá uma roda de conversa com o tema "Livros e Pertencimento".

A Livraria das Perdizes terá, das 18h às 20h30, um happy hour especial com karaokê. "A expectativa é firmar a Noite das Livrarias como um encontro cultural dinâmico em nosso espaço, reunindo comunidade, leitores e influenciadores em uma experiência leve e acolhedora", diz Elaine Nunes, diretora comercial da loja.

"A escolha do happy hour com karaokê nasce dessa ideia de integração entre diferentes linguagens culturais. Muitas músicas, inclusive nacionais, dialogam com histórias que se transformaram em livros e filmes, como Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica. São exemplos de como uma canção pode ganhar novos formatos e continuar contando histórias. O karaokê entra como um convite: boa música, boas conversas e encontros que abrem espaço para novas trocas e vivências", completa.

Também há muitas opções para levar as crianças: a Casa Cosmos, livraria dedicada às infâncias, e a Movimento Literário, terão festas do pijama. A Miúda, a Casa de Livros, a Espaço Sophia e a Companhia Ilimitada terão contação de histórias.

"(A diversidade de eventos) revela o espírito de cada espaço e da programação que dá para encontrar nessas livrarias o ano todo, não só na Noite das Livrarias. Elas ficam abertas o ano todo e atuam também como espaços culturais, para além da venda de livros", afirma Varella.



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