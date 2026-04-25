Noite de clássicos reúne gerações em show do Roupa Nova
Com Alex Cohen na abertura, público lotou casa em clima de nostalgia
O último sábado (24) foi de casa cheia e muita nostalgia. Com ingressos esgotados, o público lotou o Classic Hall para uma noite que reuniu diferentes gerações em torno de grandes sucessos da banda Roupa Nova, que está completando 45 anos de carreira.
A abertura ficou por conta de Alex Cohen, que subiu ao palco com presença e boa interação, conquistando o público logo nas primeiras músicas. O repertório transitou por hits conhecidos e versões que ajudaram a aquecer a plateia para o grande momento da noite.
Na sequência, o Roupa Nova assumiu o palco e entregou um show marcado pela conexão direta com o público.
Clássicos como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim” e “A Viagem” foram cantados em coro, em um clima de nostalgia que tomou conta do espaço do início ao fim.
Entre uma música e outra, o público acompanhava cada detalhe, com celulares no alto e muita emoção nas primeiras fileiras e também nos camarotes.
A apresentação seguiu em ritmo envolvente, alternando momentos mais animados com baladas que marcaram época.
O resultado foi uma noite de celebração da música brasileira, com forte participação da plateia e um repertório que atravessa gerações.