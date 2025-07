A- A+

FIG Noite do pagode faz história no Festival de Inverno de Garanhuns Mais de 80 mil pessoas se reuniram na Praça Mestre Dominguinhos para assistir Sorriso Maroto, Dilsinho, Amor Eterno e Sambar & Love neste domingo (13)

A noite do domingo (13) coroou o sucesso do primeiro final de semana do 33º Festival de Inverno de Garanhuns.

Com público superior a 80 mil pessoas, Sorriso Maroto, Dilsinho, Amor Eterno e Sambar & Love incendiaram a Praça Mestre Dominguinhos.

A plateia também vibrou com o anúncio de uma nova atração para a próxima edição do FIG: Belo, que estará pela primeira vez no Maior Festival Multicultural da América Latina.

Pela primeira vez em Garanhuns, a banda recifense Sambar & Love foi responsável por abrir a noite, que já contava com praça cheia.

Em seguida, Amor Eterno realizou uma apresentação vibrante, comprovando o sucesso do grupo garanhuense no pagode.

O grupo Sorriso Maroto eletrizou a multidão que ansiava pela primeira apresentação em praça pública na cidade.

Com um repertório de grandes sucessos, a banda entregou tudo que se propôs, como comentou o vocalista Bruno: “Um dos nossos maiores prazeres é encontrar o público apaixonado pela nossa música. Por isso, prometemos entregar tudo aqui: muito amor, muita alegria, pra galera viajar no tempo e também cantar as novas canções”.

Encerrando a noite de domingo e o primeiro final de semana do 33º FIG, Dilsinho também se apresentou pela primeira vez no palco da Praça Mestre Dominguinhos. Sucessos como “Péssimo Negócio”, “Refém” e “Diferentão” comprovaram o sucesso do artista, que é um dos expoentes da nova geração do pagode.

A 33ª edição do FIG segue até o dia 27 de julho, com 20 polos culturais e diversas linguagens artísticas. Na segunda semana de atrações, grandes nomes da música brasileira, como Bruno e Marrone, Alceu Valença, Ana Carolina, Oswaldo Montenegro e Jorge Aragão se apresentam no Polo Mestre Dominguinhos.

