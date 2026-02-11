Noite dos Tambores Silenciosos 2026: veja a programação
Evento reúne 41 maracatus, mirins e adultos, e 2 afoxés no Pátio do Terço, reforçando memória e resistência da cultura negra no Carnaval do Recife 2026
O Pátio do Terço, no bairro de São José, Centro do Recife, recebe na segunda-feira (16) de Carnaval mais uma edição da Noite dos Tambores Silenciosos, tradição que celebra a ancestralidade, a religiosidade e a resistência do povo negro.
Considerado um dos momentos mais emblemáticos do Carnaval recifense, o evento reúne 41 maracatus mirins e adultos e 2 afoxés, conectando gerações e mantendo viva uma história de mais de 50 anos da cultura afro-brasileira.
Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia mirim será conduzida pela Ialorixá Mãe Fátima, enquanto a cerimônia adulta fica sob a responsabilidade do Babalorixá Jorge de Bessen, sucessor de Tata Raminho de Oxóssi, que liderou o ritual por décadas e faleceu em dezembro de 2024.
O Pátio do Terço, que abriga a histórica Casa de Badia, já foi centro de terreiros de Xangô e de agremiações carnavalescas de negros e negras, tornando-se referência simbólica da memória da cultura afro-brasileira e da escravidão no Recife.
A Noite dos Tambores Silenciosos tem suas origens nos anos 1960, organizada por Paulo Viana, e passou por um processo de sacralização a partir da década de 1990, quando Tatá Raminho, babalorixá e cunhado de Badia, assumiu a condução da cerimônia religiosa.
Desde então, a festa combina apresentações de maracatus com cantos aos orixás e reverência aos eguns, os espíritos dos ancestrais, culminando à meia-noite com o apagar das luzes e o silenciamento dos tambores, momento que simboliza homenagem e respeito aos que já se foram.
Programação completa:
Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Mirim (16h às 19h)
- Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria;
- Nação Cambinda Africano;
- Nação Estrela Dalva;
- Mirim Cambinda Estrela do Amanhã;
- Nação Baque Forte;
- Nação Erê (CVD);
- Nação Sol Brilhante de Recife;
- Encanto do Pina Mirim (Encantinho);
- Nação do Maracatu Leão da Campina;
- Nação do Maracatu Porto Rico;
- Maracatu Infantil Nação Estrelar.
Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Adulto (20h às 03h)
- Nação do Maracatu Leão da Campina;
- Nação Gato Preto;
- Nação Tupinambá;
- Nação Cambinda Africano;
- Nação Oxum Mirim;
- Nação Estrela de Olinda;
- Nação Raízes de Pai Adão;
- Nação Sol Brilhante de Recife;
- Carnavalesco Linda Flor;
- Nação Raízes de África;
- Nação do Maracatu Porto Rico;
- Nação Aurora Africana;
- Nação Elefante;
- Nação Tigre;
- Nação Baque Forte;
- Nação Cambinda Estrela;
- Nação Encanto do Dendê;
- Nação Xangô Alafin;
- Nação Estrela Dalva;
- Carnavalesco Almirante do Forte;
- Nação Encanto da Alegria;
- Nação Estrela Brilhante do Recife;
- Estrela Brilhante de Igarassu;
- Nação Sol Nascente;
- Nação de Oxalá;
- Encanto do Pina;
- Nação de Luanda;
- Nação Sol Brilhante de Olinda;
- Nação Carneiro de Ouro;
- Nação Cambinda de Oya;
- Afoxé Ara Odé;
- Afoxé Omo Obá Dê.