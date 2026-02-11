Qua, 11 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Noite dos Tambores Silenciosos 2026: veja a programação

Evento reúne 41 maracatus, mirins e adultos, e 2 afoxés no Pátio do Terço, reforçando memória e resistência da cultura negra no Carnaval do Recife 2026

Noite dos Tambores SilenciososNoite dos Tambores Silenciosos - Foto: Wagner Ramos/PCR/divulgação

O Pátio do Terço, no bairro de São José, Centro do Recife, recebe na segunda-feira (16) de Carnaval mais uma edição da Noite dos Tambores Silenciosos, tradição que celebra a ancestralidade, a religiosidade e a resistência do povo negro.

Considerado um dos momentos mais emblemáticos do Carnaval recifense, o evento reúne 41 maracatus mirins e adultos e 2 afoxés, conectando gerações e mantendo viva uma história de mais de 50 anos da cultura afro-brasileira.

Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia mirim será conduzida pela Ialorixá Mãe Fátima, enquanto a cerimônia adulta fica sob a responsabilidade do Babalorixá Jorge de Bessen, sucessor de Tata Raminho de Oxóssi, que liderou o ritual por décadas e faleceu em dezembro de 2024.

O Pátio do Terço, que abriga a histórica Casa de Badia, já foi centro de terreiros de Xangô e de agremiações carnavalescas de negros e negras, tornando-se referência simbólica da memória da cultura afro-brasileira e da escravidão no Recife.

A Noite dos Tambores Silenciosos tem suas origens nos anos 1960, organizada por Paulo Viana, e passou por um processo de sacralização a partir da década de 1990, quando Tatá Raminho, babalorixá e cunhado de Badia, assumiu a condução da cerimônia religiosa.

Desde então, a festa combina apresentações de maracatus com cantos aos orixás e reverência aos eguns, os espíritos dos ancestrais, culminando à meia-noite com o apagar das luzes e o silenciamento dos tambores, momento que simboliza homenagem e respeito aos que já se foram.

Programação completa:

Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Mirim (16h às 19h)

Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Adulto (20h às 03h)

