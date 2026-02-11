A- A+

CARNAVAL 2026 Noite dos Tambores Silenciosos 2026: veja a programação Evento reúne 41 maracatus, mirins e adultos, e 2 afoxés no Pátio do Terço, reforçando memória e resistência da cultura negra no Carnaval do Recife 2026

O Pátio do Terço, no bairro de São José, Centro do Recife, recebe na segunda-feira (16) de Carnaval mais uma edição da Noite dos Tambores Silenciosos, tradição que celebra a ancestralidade, a religiosidade e a resistência do povo negro.

Considerado um dos momentos mais emblemáticos do Carnaval recifense, o evento reúne 41 maracatus mirins e adultos e 2 afoxés, conectando gerações e mantendo viva uma história de mais de 50 anos da cultura afro-brasileira.

Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia mirim será conduzida pela Ialorixá Mãe Fátima, enquanto a cerimônia adulta fica sob a responsabilidade do Babalorixá Jorge de Bessen, sucessor de Tata Raminho de Oxóssi, que liderou o ritual por décadas e faleceu em dezembro de 2024.

O Pátio do Terço, que abriga a histórica Casa de Badia, já foi centro de terreiros de Xangô e de agremiações carnavalescas de negros e negras, tornando-se referência simbólica da memória da cultura afro-brasileira e da escravidão no Recife.

A Noite dos Tambores Silenciosos tem suas origens nos anos 1960, organizada por Paulo Viana, e passou por um processo de sacralização a partir da década de 1990, quando Tatá Raminho, babalorixá e cunhado de Badia, assumiu a condução da cerimônia religiosa.

Desde então, a festa combina apresentações de maracatus com cantos aos orixás e reverência aos eguns, os espíritos dos ancestrais, culminando à meia-noite com o apagar das luzes e o silenciamento dos tambores, momento que simboliza homenagem e respeito aos que já se foram.

Programação completa:

Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Mirim (16h às 19h)

Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria;

Nação Cambinda Africano;

Nação Estrela Dalva;

Mirim Cambinda Estrela do Amanhã;

Nação Baque Forte;

Nação Erê (CVD);

Nação Sol Brilhante de Recife;

Encanto do Pina Mirim (Encantinho);

Nação do Maracatu Leão da Campina;

Nação do Maracatu Porto Rico;

Maracatu Infantil Nação Estrelar.

Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Adulto (20h às 03h)

Nação do Maracatu Leão da Campina;

Nação Gato Preto;

Nação Tupinambá;

Nação Cambinda Africano;

Nação Oxum Mirim;

Nação Estrela de Olinda;

Nação Raízes de Pai Adão;

Nação Sol Brilhante de Recife;

Carnavalesco Linda Flor;

Nação Raízes de África;

Nação do Maracatu Porto Rico;

Nação Aurora Africana;

Nação Elefante;

Nação Tigre;

Nação Baque Forte;

Nação Cambinda Estrela;

Nação Encanto do Dendê;

Nação Xangô Alafin;

Nação Estrela Dalva;

Carnavalesco Almirante do Forte;

Nação Encanto da Alegria;

Nação Estrela Brilhante do Recife;

Estrela Brilhante de Igarassu;

Nação Sol Nascente;

Nação de Oxalá;

Encanto do Pina;

Nação de Luanda;

Nação Sol Brilhante de Olinda;

Nação Carneiro de Ouro;

Nação Cambinda de Oya;

Afoxé Ara Odé;

Afoxé Omo Obá Dê.

