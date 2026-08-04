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INFLUENCIADORES Noite no hospital, viagens e salário de R$ 18 mil: como é a rotina das babás dos filhos de Virginia Profissionais acompanham a família em destinos internacionais de luxo e dividem a rotina de cuidados

Zé Felipe passou pelo hospital para visitar as filhas e acabou flagrando Virginia Fonseca logo depois que ela acordou. O registro, que viralizou nas redes, ainda trazia a babá Carina Costa, tomando seu café da manhã na cena. As meninas, Maria Alice e Maria Flor, estavam internadas após passarem por um procedimento nas amígdalas e adenoides.

Carina é uma das profissionais que revezam o cuidado com as crianças do ex-casal, uma rotina que inclui viagens internacionais, hospedagens de alto padrão, voos em primeira classe e regalias pouco comuns para quem exerce esse tipo de função.

Hoje separada de Zé Felipe, Virginia vive um novo momento ao lado do jogador Vini Jr, do Real Madrid, mas a estrutura de cuidado com as crianças segue praticamente a mesma, com uma equipe de profissionais — entre elas enfermeiras — revezando-se nas tarefas e nos deslocamentos da família.

Entre os nomes que ganharam projeção nas redes está Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo, além de Vilmeci Passarinho, que por um tempo também fez parte desse time, embora atualmente não ocupe mais essa função. Muitas dessas profissionais acabaram conquistando seus próprios seguidores, compartilhando bastidores da rotina ao lado dos pequenos.

As viagens são um capítulo à parte. Já renderam registros em Trancoso, na Bahia, durante o fim de ano, nos Estados Unidos, por ocasião da Copa do Mundo, além de Dubai, onde a própria Virginia fez questão de apresentar caviar às cuidadoras. Mais recentemente, uma delas relatou nas redes ter visto neve pela primeira vez, durante estadia na Europa; outra, conheceu o mar.

As babás teriam um salário em torno de R$ 9 mil por mês, com adicional de R$ 700 por diária em período de viagem — o que, somado, se aproximaria da casa dos R$ 18 mil quando há deslocamentos frequentes. Os números, no entanto, nunca houve confirmação oficial por parte da influenciadora ou de sua equipe.

Em declaração antiga, a própria Virginia já disse que desconhecia os valores pagos, já que essa parte administrativa ficava sob responsabilidade de sua mãe, Margareth Serrão. “Eu pretendo ficar com essas (babás) até não ter babá mais. A minha mãe que entra em ação. As meninas são ótimas, até porque elas cuidam do nosso prêmio mais precioso (…) Não sei quanto elas ganham, minha mãe que cuida”, disse.

Muitos internautas ficam animados ao verem as publicações das profissionais. “Onde envio o meu currículo?”, questionou um internauta, brincando. Uma outra seguidora ainda afirmou que as profissionais teriam “o emprego dos sonhos”.

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