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SHOWS 'Noites Analógicas' transforma o Recife em palco para a cultura do vinil e da música independente Encontro promovido pela Rede Lula Córtex e pela gravadora Rozenbeat reúne shows de artistas nordestinos, discotecagem em vinil e ações voltadas à valorização da experiência sonora analógica

A cena da música independente ganha espaço no Centro do Recife nesta sexta (10), com a realização da primeira edição de Noites Analógicas, evento que aposta na experiência sonora analógica como protagonista.

A partir das 21h, o Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio, recebe uma programação que reúne apresentações musicais, discotecagem em vinil e feira de discos, em uma iniciativa organizada de forma colaborativa pela Rede Lula Córtex e pela gravadora pernambucana Rozenbeat.

O palco será ocupado pelo grupo paraibano Totonho e os Cabra, além das bandas pernambucanas Anjo Gabriel e Abulidu.

O produtor Buguinha Dub também integra a programação, acompanhado das participações especiais da cantora e compositora Erica Natuza e do cantor Ras Maikoll, integrante do coletivo Reggae pelo Reggae.

Durante toda a noite, a equipe do Nagulha.Lab. assume a chamada Rádio Nagulha, dedicada a uma seleção musical executada exclusivamente em discos de vinil.

O público ainda poderá visitar um espaço voltado à comercialização de LPs, com títulos em promoção e lançamentos apresentados pela loja Nagulha.REC.

Quem participou do Festival Lula Côrtes, realizado em maio no mesmo espaço, tem direito a uma condição especial: integrantes da chamada "lista mágica" podem adquirir até dois ingressos por e-mail cadastrado, ao valor único de R$ 40, sem cobrança de taxa.

Também é possível aderir à lista por meio do endereço eletrônico disponibilizado pela organização.

À frente da Rede Lula Córtex, o produtor cultural Nemo Côrtes assina a realização do encontro ao lado da Rozenbeat, gravadora cooperativa voltada à produção fonográfica em formato analógico, coordenada pelo radialista, músico, cantor e compositor Marco da Lata.

Segundo Marco da Lata, a proposta do evento é proporcionar uma escuta distante dos padrões impostos pelas plataformas digitais.

“Em ‘Noites Analógicas’, a celebração é a energia sonora pura, a partir de um sistema de som com propagação 100% analógica e monofônica, onde em sistemas de som o áudio mono usa apenas um canal de sinal, além da discotecagem 100% vinil. Válvulas e fitas se juntam a transistores e resistores, numa resistência-resiliência de fugir do mais do mesmo dos algoritmos digitais”, destaca.

Para Nemo Côrtes, a iniciativa também evidencia a força da produção cultural local:

“As quatro apresentações ao vivo e toda a celebração de ‘Noites Analógicas' são de tirar o fôlego, cair a chapa e derreter a cuca numa libertação emocionante. Assim como a realização, a produção é toda pernambucana”, afirma.



SERVIÇO

“Noites Analógicas”

Com Totonho e os Cabra (PB), Anjo Gabriel (PE), Abulidu (PE), Buguinha Dub (PE) e equipe do Nagulha.Lab (PE) com discotecagem em vinil

Quando: sexta (10), a partir das 21h

Onde: Brilho Cultural - rua Ulhôa Cintra, nº 122, Santo Antônio - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Shotgun

Instagram: @lulacortesoficial / @brilhocultural

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