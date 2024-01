''Noites Recife Lo-Fi'' celebra a nova cena recifense em show no Beerdock, na Madalena; confira

A- A+

Trazendo ao público novos nomes do cenário musical recifense, a temporada das ''Noites Recife Lo-Fi'' retorna com um palco inédito e aberto ao público, neste domingo (28), a partir das 17h, no Beerdock, no bairro da Madalena.

Na primeira edição deste ano, teremos a presença de Dimitria, Lady Newton e Vinycius Sá (ao lado do seu parceiro musical, Márcio Dias). Representando o que há de mais novo na cena independente da cidade, os artistas sobem ao palco com sua criatividade e licença poética através de canções próprias e releituras de músicas tradicionais.

Realização do Coletivo Rota Independente, o evento terá a discotecagem do idealizador do Recife Lo-Fi, Zeca Viana. Com ações realizadas desde 2010, o projeto Recife Lo-Fi já realizou cinco coletâneas inéditas, dezenas de shows, além do programa de rádio Recife Lo-Fi, veiculado pela Rádio Frei Caneca FM, com três temporadas e mais de cem entrevistas disponíveis no YouTube e Spotify. Em 2023, o projeto também esteve presente no Festival de Inverno de Garanhuns, com o polo Pernambuco Lo-Fi.

SERVIÇO

Noites Recife Lo-Fi

Quando: 28 de janeiro, 17h

Onde: Beerdock - Rua Desembargador Luiz Salazar, 98, Madalena

Acesso gratuito

Informações: @rotaindependente

