Noites Recife Lo-Fi realiza mais uma edição na Venda Bom Jesus, nesta quarta-feira (15)

O projeto musical Noites Recife Lo-Fi ganha uma nova edição nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, na Venda Bom Jesus. Na programação, estão os músicos D. Selvagi, de São Paulo, e Chelo Lion, de Minas Gerais.

D. Selvagi já liderou a banda Hierofante Púrpura. Já Chelo Lion já foi membro de grupos como Porcas Borboletas, Light Strucks e Waldi & Redson. Em turnê pelo Brasil, a dupla já passou pelas cidades de Macaé, São Paulo, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Salvador e Aracajú.

A apresentação dos músicos no Recife vai seguir o formato "one man band", em que os músicos tocam diversos instrumentos como bateria e guitarra ao mesmo tempo. A noite conta ainda com a discotecagem de Zeca Viana.



“Noites Recife Lo-Fi” é produzido em parceria por Starfleet Music, Alexandre Melo Produções e o coletivo Rota Independente. A entrada é gratuita, com colaboração espontânea de couvert artístico.

