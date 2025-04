A- A+

famosos Apelidada de "Barbie do Brasil", noiva de Latino solta indiretas em seu perfil Raffa Rarbbie publica mensagens de emponderamento feminino em perfil com 200 mil seguidores

Raffa Rarbbie não quer saber de homem “liso” — expressão que se refere às pessoas que vivem sem um centavo no bolso.

Noiva do cantor Latino, a influencer tem usado o termo com frequência, inclusive como forma de promover sua música lançada para o Carnaval deste ano.

Com bom humor, ela reforça o recado na música "Pix pra mainha": "Tem mulher quem pode/ Se for liso pega o beco e corre/ Pra dar saidinha com mainha/ Tem que ter o toddy".





Cantora e compositora, Raffa é conhecida nas redes sociais por dar dicas como esta para as mulheres, sempre com alguns recados de emponderamento feminino.

“Quando você entender que é a sua melhor companhia, e que detém o direito de escolher alguém para intensificar a sua felicidade já existente, vai se livrar dos sugadores de energia e luz — sejam eles amorosos, profissionais ou de amizade”, disse ela em uma publicação no Instagram, rede na qual arrebanha cerca de 200 mil seguidores.

Nas redes, a noiva de Latino costuma ser chamada de Barbie, em referência à boneca mais famosa do mundo, muito por causa de seu cabelo loiro e corpo esculpido.

“Nossa barbie do Brasil”, diz uma seguidora em uma das publicações de Raffa.

Também com referências a “Pix pra mainha” — que acumula cerca de 670 mil visualizações no YouTube —, o perfil da cantora ainda reúne indiretas para certos homens.

“Liso tem que ir atrás de emprego, não de mulher”, escreve em um vídeo bem humorado. “Medo eu tenho é de homem liso que paga um açaí e já acha que está bancando.”

Ainda na esteira de ser uma mulher bem de vida financeiramente, ela publica vídeos com mensagens como:

“Vivendo tranquilamente, porque se minha eu de 13 anos me conhecesse hoje, com certeza eu seria a it girl dela” e “Não quero diminuir meus gastos; quero ganhar mais dinheiro. Sou uma mulher cara”.

Formada em Direito, Raffa conheceu Latino em um culto evangélico em uma igreja do Rio de Janeiro. Em várias publicações, o cantor faz diversas declarações amorosas para a amada.

