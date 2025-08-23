A- A+

FAMOSOS Noivo de Camila Pitanga é professor de filosofia e ficou "abalado" já no primeiro encontro Atriz contou que noivado com Patrick Pessoa foi firmado recentemente após cerca de quatro anos juntos

A relação de Camila Pitanga e Patrick Pessoa cresce em amor, carinho e boas energias. Juntos desde 2021, a atriz e o dramaturgo agora são noivos.



A novidade foi ela mesma quem contou em uma conversa com Tatá Werneck no programa “Lady Night” na última quinta-feira (21). O pedido de casamento, segundo a artista, aconteceu bem à moda antiga com ele ajoelhando-se em frente à ela para lhe pedir a mão — o que fez com que ficasse bastante emocionada no momento.

“Ele pediu para ler uma carta, eu vi que tinham oito páginas, era uma espécie de revisão muito lúcida, muito sensível sobre tudo o que a gente tinha vivido, são quatro anos. E aí, no final da carta, ele falou: ‘Olha, agora eu vou ter que me ajoelhar, porque minha filha disse que para pedir, para fazer isso que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado’”, contou a atriz.



“Ele saca a aliança e diz: ‘Você quer casar comigo?’. Eu chorava, chorava, chorava. ‘Sim.’ Que gostoso poder falar pras pessoas que você ama, que você achou uma pessoa, que essa pessoa te achou, e que você quer realmente celebrar isso pra vida”, continuou Pitanga.

Além de dramaturgo — com trabalhos também como crítico de cinema e de teatro —, Pessoa é professor de filosofia na Universidade Federal Fluminense (UFF). Certa vez, ele disse que ficou “abalado” ainda nos primeiros encontros com a amada em um texto em que relaciona o momento a um abalo sísmico.

O dramaturgo Patrick Pessoa e a atriz Camila Pitanga estão noivos — Foto: Reprodução / Instagram

“Já era, Camila, te disse no nosso segundo encontro, ainda tentando inventar uma escala nova capaz de registrar o abalo sísmico que tinha acontecido no nosso primeiro mergulho. 4 anos depois, os abalos sísmicos continuam e faço a experiência cotidiana (dá pra gente renascer quantas vezes nesta vida?) de viver outros tantos terremotos do teu lado. Terremoto é quando extratos muito profundos da gente se movem. E está gostosa demais esta nossa vida no compasso de tantas mudanças internas! Viva o movimento que gera movimento. Estou cada vez mais apaixonado por você. Já era em dobro, Camila! E o mais grave é que isso não é retórica. Só nos resta dançar um tango argentino”, disse ele em uma publicação no Instagram.

