Noivo de Larissa Manoela falou sobre situação financeira antes de entrevista ao Fantástico

Duas semanas antes da entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico, veiculada no último domingo (14), ela e o noivo, o também ator André Luiz Frambach participaram do podcast "Vaca Cast" e comentaram a situação financeira em que viviam. Na época, ninguém sabia que a atriz havia deixado R$ 18 milhões de seu patrimônio para os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, quando rompeu com eles, mas já era público que ela estava gerindo a própria carreira sozinha, por meio da empresa Mimalissa.

Um dos trechos da entrevista de André foi considerada pelos fãs como uma indireta aos sogros:

“Tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro mas não tem mais nada além disso. Prefiro ter a vida que a gente tem hoje, com a união e felicidade que a gente tem. Dinheiro é a consequência do nosso propósito e nossos objetivos. De dinheiro a gente não está bem, mas de felicidade e amor estamos nas nuvens, isso que importa”, disse o ator.

Ao Fantástico, Larissa Manoela fez questão de dizer que ele não teve nada a ver com a sua vontade de se inteirar mais nos negócios, que isso, inclusive, aconteceu antes de os dois começarem a se relacionar.

"Hoje ele é minha escolha, meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir um futuro, mas essa situação se deu antes de ele entrar na minha vida."

Após a veiculação da matéria, o ator fez um post dizendo que "essa guerra não é minha e nunca será. Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando forçapara absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio".

