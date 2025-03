A- A+

Famosos Nome do filho de Gisele Bündchen chama atenção nas redes sociais; saiba o significado Em fevereiro, a modelo deu à luz seu terceiro filho. Seu primeiro nome ainda não foi revelado, mas a criança leva o segundo nome de River (rio, em inglês).

Em fevereiro, Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, fruto de sua relação com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

O primeiro nome do bebê ainda não foi revelado, mas o segundo chamou atenção nas redes sociais: River (rio, em inglês).

A escolha segue uma tradição entre os filhos da modelo. Sua filha, Vivian, leva "lake" (lago, em inglês)' como nome do meio, enquanto Benjamin tem "Rein", relacionado ao termo "rain" (chuva, em inglês), ambos frutos do casamento anterior com Tom Brady.

