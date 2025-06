A- A+

Televisão Nome forte da gastronomia, Alex Atala vira jurado no inédito "Chef de Alto Nível" Novo programa da Globo, que estreia em julho; Atala vai focar no desenvolvimento dos competidores e na avaliação das provas durante a disputa

Realities de gastronomia se popularizaram na televisão ao longo dos últimos anos. Alex Atala, que é convidado recorrente do tradicionalíssimo “Masterchef Brasil”, dessa vez terá a chance de acompanhar uma competição de culinária do começo ao fim. O premiado chef de cozinha será um dos jurados do “Chef de Alto Nível”, novo programa da Globo, que estreia em julho. Atala vai focar no desenvolvimento dos competidores e na avaliação das provas durante a disputa.

“É engraçado como a gente torce e sofre junto. Acho o programa uma grande janela para todos os participantes. Não importa se serão vencedores ou não. É um programa com capacidade de modificar a vida de cada um que passar por aqui. E eu espero que todos saibam tirar o melhor dessa grande oportunidade que o programa concede”, valoriza Atala, que também estará ao lado dos chefs Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

O programa

Com apresentação de Ana Maria Braga, o “Chef de Alto Nível” conta com três níveis de cozinha disponíveis, cada uma delas com equipamentos e desafios diferentes. No topo, uma cozinha industrial, mais sofisticada, que oferece aos participantes uma superestrutura para a produção dos pratos.

No meio, o destaque é a cozinha afetiva, uma homenagem às cozinhas brasileiras como lugar de aconchego. No térreo, a cozinha do porão obriga que os jogadores se reinventem para apresentar seus melhores pratos em condições menos satisfatórias. “Às vezes, a gente está na cozinha, naquela emoção tremenda, na tensão de buscar o melhor de cada um. De repente, alguém toca nas suas costas: é a Ana Maria Braga. Você desmonta, é uma delícia”, brinca.

A cada prova, os participantes descobrem em qual das cozinhas terão de preparar o prato do dia e quais são os alimentos disponíveis para cumprir o desafio. Quem está no topo pode escolher dentre uma maior variedade de opções. Quem está nas cozinhas do meio e do térreo precisa contar com a sorte e se reinventar diante dos alimentos que não forem escolhidos nos outros níveis. “Teve um momento em que eu, o Jeffinho e a Renata fomos ver a plataforma e, quando percebemos, estávamos há três, quatro minutos falando o que poderíamos cozinhar com os ingredientes. E nos demos conta da dificuldade de ficar 30 segundos na frente da plataforma e decidir, que é um dos grandes desafios dos competidores”, explica.



Em “Chef de Alto Nível” está em jogo o prêmio de R$ 500 mil e um período de mentoria nas cozinhas de cada um dos três chefs mentores. De olho no primeiro lugar, Atala destaca a competitividade entre os cozinheiros e brinca sobre rivalizar com Rueda e Vanzetto na disputa de times, que tem início na segunda fase do programa. “É parte mais legal. Tem muitos altos e baixos de emoções. A melhor parte, na verdade, é sacanear o Jeffinho. A quinta série sempre está ativa (risos)”, brinca.

Veja também