Nomes da cultura e autoridades políticas lamentam a morte do escritor Raimundo Carrero

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Nomes importantes da cultura e políticos de diferentes partidos lamentaram nesta terça-feira (16) a morte do escritor e jornalista Raimundo Carrero, um dos principais autores da literatura pernambucana e um dos mais premiados do país. Aos 78 anos, o escritor morreu durante a madrugada em decorrência de um câncer.

O velório será realizado ao meio-dia, na sede da Academia Pernambucana de Letras, na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças. O enterro será no Cemitério de Santo Amaro.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, declarou três dias de luto oficial e reconheceu a dedicação do jornalista premiado no Brasil afora. “Em sua memória e em reconhecimento a sua trajetória, Pernambuco terá luto oficial de três dias. A minha solidariedade à família, amigos e inúmeros leitores neste momento de despedida. A escrita de Carrero jamais será esquecida. O seu legado também”.

Em nota, a Academia Pernambucana de Letras se solidarizou com familiares, amigos, leitores e admiradores neste momento de dor e despedida. “Carrero faleceu justamente no dia em que seu mestre e amigo, Ariano Suassuna, completaria 99 anos, caso estivesse vivo. Natural de Salgueiro (PE), Raimundo Carrero foi um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração”.

A Fundação Joaquim Nabuco lamentou o falecimento e relembrou a trajetória de uma das vozes mais marcantes da literatura brasileira contemporânea. "Além da trajetória literária, Carrero dedicou parte de sua vida ao serviço público da cultura em Pernambuco. Foi assessor de imprensa da Fundação Joaquim Nabuco, funcionário da Universidade Federal de Pernambuco e presidente da Fundação de Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco - Fundarpe até 1998... Raimundo Carrero deixa um legado que seguirá inspirando gerações de escritores e leitores do Nordeste e do Brasil.", diz trecho da nota.

O Prefeito do Recife, Victor Marques, também lamentou a notícia da partida. "Pernambuco e o Brasil perdem um grande escritor, jornalista e formador de gerações de novos autores. Mas sua história, suas palavras e sua contribuição à nossa cultura seguirão vivas. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos os que admiravam seu trabalho".

A escritora, Camila Inojosa, escreveu em suas redes sociais sobre a imortalidade de Carrero e relembra suas Oficinas, de onde saíram grandes amigos e estímulos para publicar seu primeiro livro. "Não sou de mensagens de luto, pois acho que a gente quando vira outra coisa, fica ocupado para entrar nas redes sociais. Então esse post é para a gente que fica, cheios de lembrança desse escritor, que transformava a vida em palavras amontoadas com um sentido enorme", diz trecho do texto.

A Academia Alagoana de Letras lamentou a perda nas redes sociais. "A ALCG lamenta profundamente o encantamento do escritor Raimundo Carrero, um dos maiores nomes da literatura brasileira, um mestre e paradigma de muitos escritores".

Em nota, A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife lamentam o silêncio de sua literatura de tantos predicados, que celebrou e ajudou a inventar o Nordeste. "O premiado e profícuo autor, que dedicou a vida à palavra e à cultura popular, fazendo todos os caminhos para encontrar e semear a escrita e a leitura, do jornalismo impresso à assessoria de imprensa, da academia à gestão pública, escreveu tanto quanto ensinou a escrever, em oficinas de literatura que formaram importantes autores, cultivando o sensível e o fantástico da aventura de contar e fazer história.", diz trecho da nota.

O Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPE prestou irrestrita solidariedade ao professor, docente permanente do Programa. "Reconhecido como um dos autores mais importantes de sua geração e pilar fundamental do Movimento Armorial, Raimundo dedicou sua vida à literatura com paixão e compromisso. Com obras premiadas que marcaram o Brasil, como A História de Bernarda Soledade, e uma longa e célebre trajetória no jornalismo pernambucano, sua contribuição literária inspirou e continuará inspirando gerações.", diz trecho do texto de pesar.





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