A- A+

Festival Underground Nomes de peso no Abril pro Rock Com 31 anos na ativa, Festival de música underground acontece na próxima sexta e sábado, no Clube Internacional do Recife

A Sexta-Feira da Paixão vai ser de música pesada para os headbangers que têm encontro marcado na 31ª edição do Abril pro Rock, o maior e mais consolidado festival de música underground do Norte/Nordeste. Neste ano, o evento será palco para 24 atrações gringas, nacionais e locais, entre bandas renomadas como o Brujeria, Leather, Krisiun, Korzus, Master, entre outros nomes de peso. Os shows acontecem na próxima sexta (29) e no sábado (30), no Clube Internacional do Recife, na rua Benfica, no Bairro da Madalena, a partir das 17h.

No cast da sexta (29), os camisas pretas terão a honra de prestigiar os shows do Krisium (RS), uma das maiores bandas brasileiras de death metal, que conta com uma vasta discografia e trajetória que dispensa apresentações e comentários. A banda de Trash metal Korzus celebra os seus 40 anos de estrada e promete uma apresentação especial com a participação de Silvio Golfetti, guitarrista da formação original.

Outro destaque da noite de sexta são os paraibanos do Sodoma, uma máquina destruidora nos palcos. Preparem os ouvidos e o coração pra sentir a pressão do mais obscuro e brutal Black/Death. Um orgulho da cena metal nordestina. Um som carregado com riffs de guitarra, com uma pegada mais mórbida, vocal rasgado, agonizante e bestial. Com suas letras em português, a horda fala sobre temas anticristãos, sobre escuridão, decadência humana e sobre a desconstrução dos pensamentos manipuladores e escravistas das doutrinas religiosas. Na bateria, um espetáculo técnico à parte, com pegadas muito bem executadas, viradas rápidas e arranjos que transitam entre um ritmo mais cadenciado e agressivo.

Com 21 anos de estrada, o Sodoma toca pela primeira vez no Abril pro Rock e vem divulgando o seu último álbum “Animaligna”, lançado no ano passado e que tem todo o respeito dos apreciadores da boa e velha música extrema. No sábado, além do Master (EUA), Escarnium, Erasy e Jacau (BA), as pernambucanas da Odiosa; O Cão e Infectos, também da terrinha. Também vai rolar o Kamala (SP), Rot (SP), Ereboros (RJ), Bloody Nightmare (COL).

A atração mais esperada da noite são os mexicanos do Brujeria, que 11 anos depois voltam ao Abril pro Rock para divulgar o seu quinto álbum “Esto Es Brujeria”, lançado em 2023, além de tocar os clássicos que consagraram a banda, considerada um dos maiores nomes do Deathgrind mundial. Os caras, que estão na estrada há “apenas” 35 anos, carregam em suas letras temáticas polêmicas envolvendo questões narcóticas e de imigração, anticristãs e políticas.

SERVIÇO

ABRIL PRO ROCK 2024

Datas: 29 e 30 de março (sexta-feira e sábado)

Local: Clube Internacional do Recife (rua Benfica, nº 505, bairro da Madalena)

Horário: a partir das 17h

Entrada: adquira no Clube do Ingresso - bit.ly/42wxuef.



Confira as atrações

Sexta-feira (29/03)

Krisiun (RS); Leather (EUA); Korzus (SP) + participação de Silvio Golfetti; Desalmado (SP); Matanza Ritual (RJ); Paradise In Flames (BH); Pure Hate (AL); Papangu (PB); Podridão (SP); Sodoma (PB); Janete Saiu Para Beber (PE) e Insânia (PE).

Sábado (30/03)

Brujeria (MEX); Master (EUA); Bloody Nightmare (COL); Rot (SP); Escarnium (BA); Kamala (SP); Ereboros (RJ); Erasy (BA); Jacau (BA); Odiosa (PE); O Cão (PE) e Infectos (PE).

Veja também

bbb 24 Pitel vence Prova do Líder no BBB 24 e conquista um carro; saiba como foi a dinâmica