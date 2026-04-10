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FREVO Nonô e Claudionor Germano levam aulas-espetáculo a instituições de ensino da rede pública O projeto "Concerto-aula: Frevo, origem e missão" ocorre na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata

O cantor e compositor recifense Nonô Germano, para celebrar quatro décadas de trajetória artística, realiza o “Concerto-aula: Frevo, origem e missão” no mês de abril. O projeto consiste em uma série de três aulas-espetáculo em instituições de ensino da rede pública de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.

As aulas serão conduzidas por Nonô, na companhia do pai, o mestre Claudionor Germano, unindo música, história e performance para apresentar às novas gerações o frevo e o legado de sua família, que há décadas faz desse ritmo um símbolo da identidade pernambucana.

As apresentações iniciaram na quarta-feira (8), na Escola Estadual Luiz Alves Lacerda, no Cabo de Santo Agostinho. Já no dia 15 de abril, a apresentação será realizada na Escola Dom Carlos Coelho, em Nazaré da Mata; e no dia 22, na Escola Técnica Estadual Dom Bosco, no Recife.



Em cada encontro, alunos e professores serão convidados a conhecer a história do frevo por meio da aula-espetáculo, que apresenta o gênero desde suas raízes nas ruas e nos clubes carnavalescos até sua consolidação como patrimônio cultural, em um formato dinâmico que mistura show, aula e conversa com o público.

Quem é Nonô?

Com quatro décadas de atuação, Nonô é uma das vozes mais presentes no Carnaval pernambucano, levando adiante a tradição herdada e, ao mesmo tempo, dialogando com novas linguagens e sonoridades para aproximar o frevo de crianças, adolescentes e jovens. No projeto “Concerto-aula: Frevo, origem e missão”, ele organiza essa experiência em um formato pedagógico e afetivo, pensado especialmente para o ambiente escolar.

“É um projeto de fundamental importância para a preservação e valorização do frevo. Particularmente, essa importância é multiplicada porque posso falar da origem e de toda a trajetória do frevo na companhia do meu pai, lembrando sempre dessa grande herança e da responsabilidade gigantesca de dar continuidade ao legado que ele está passando para mim. Tê-lo ao meu lado, dando vida a esse sonho que não é só meu, é dele também, é muito significativo”, ressalta o cantor e compositor Nonô Germano.

A proposta do projeto é ir além da apresentação musical: a cada música, Nonô contextualiza o período histórico, os compositores, o papel do frevo na formação da cultura pernambucana e as transformações do gênero ao longo do tempo.

A proposta é apresentar uma narrativa que explica a origem do frevo, sua missão enquanto patrimônio cultural e sua importância como expressão de resistência, de forma lúdica e interativa, ele abre espaço para perguntas, convida os estudantes a cantar, bater palmas e participar.

Um dos momentos das aulas-espetáculo é a participação do cantor, compositor e Mestre Claudionor Germano, pai de Nonô, um dos mais tradicionais intérpretes de frevo de Pernambuco.

Aos 92 anos, Claudionor segue em plena atividade, com uma carreira iniciada ainda na juventude, que o levou a se tornar a “voz do frevo” e patrimônio vivo de Pernambuco.

Ao lado do filho, no âmbito do projeto, ele compartilha histórias de bastidores, relembra parcerias com grandes maestros e compositores e demonstra, na prática, o poder do frevo como expressão artística e memória coletiva.

"O frevo é um patrimônio que precisamos valorizar não só no Carnaval, apesar de ser um ritmo essencialmente carnavalesco. É um ritmo para se tocar o ano inteiro, e temos que buscar cada vez mais caminhos para que ele esteja presente na vida não só do pernambucano, mas do cancioneiro brasileiro como um todo", pontuou Nonô.

O projeto “Concerto-aula: Frevo, origem e missão” é uma realização do Instituto Materialize Ideias, produção da LAS Produções e conta com o apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal e busca democratizar o acesso à cultura e aproximar o universo da música e da arte das comunidades escolares.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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