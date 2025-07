Nora brasileira dos Beckham detalha 'inferno absoluto' de cirurgia na coluna e se declara para Cruz

A- A+

A nora brasileira dos Beckham usou as redes sociais para detalhar aos seguidores o que chamou de "inferno absoluto" do tratamento contra a escoliose. Jackie Apostel, compositora e namorada de Cruz Beckham, se submeteu no ano passado a uma cirurgia de fusão espinhal, para estabilizar a coluna, e compartilhou os desafios do pós-operatório.

Em publicação no Instagram, Jackie mostrou imagens de raio-x do antes e depois de sua coluna, além de cliques no hospital e da cicatriz em suas costas. A brasileira agradeceu o apoio dos entes queridos, como o namorado, e disse que "nunca teria sobrevivido àquelas duas semanas" posteriores à cirurgia "se não estivesse cercada de tanto apoio e amor".

"Estou sentada aqui refletindo um pouco e, estranhamente, entrei neste dia no ano passado sem medo algum. Enganei minha mente completamente, fazendo-a pensar que não era grande coisa. As 2 semanas seguintes foram um verdadeiro inferno, mas acho que o que realmente me manteve firme foi ter algo para voltar", escreveu Jackie, que ressaltou ter se ancorado no projeto de voltar ao estúdio de gravação no máximo um mês depois do procedimento.

A brasileira contou que voltou ao estúdio 25 dias depois. Jackie afirmou que, em alguns dias, "se sente estranha" com seu corpo e não consegue mais ficar muitas horas de salto. Apesar disso, vive normalmente. Ela exaltou o apoio dos parentes para atravessar os momentos difíceis, quando batia a ansiedade ou "algum medo psicológico louco" em decorrência de todo esse processo.

"As pessoas passam por coisas muito piores do que isso todos os dias, e em momentos em que você está física e mentalmente fraco, você realmente percebe a diferença incrível que uma conversa e um conforto podem fazer. Ter alguém te vigiando o tempo todo, te ajudando, te amando", recordou. "Por semanas depois, eu ligava para as pessoas chorando porque tinha medo de não conseguir ser tão produtiva ou, sei lá, algum medo psicológico louco porque a medicação te deixa estranha e sensível, especialmente se você já está ansiosa".

Jackie aconselhou os seguidores a se cercarem de amor, amizade e carinho genuínos.

Veja também