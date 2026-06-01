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MÚSICA NORDESTINA Nordeste En Canto reúne gerações da música nordestina em estreia no Recife Formado por Derico Alves, Pequeno Melo, Dudu Alves e Roberto Medeiros, projeto reúne clássicos, composições autorais e participações de Christina Amaral e Larissa Lisboa.

Às vésperas das festas de São João, o Recife recebe um novo projeto musical dedicado à valorização da produção nordestina.

O Nordeste En Canto faz sua estreia no próximo sábado (6), das 20h à meia-noite, no Espaço Cultural Cálidus, no Bairro do Recife, reunindo artistas que compartilham laços familiares e uma trajetória ligada à música da região.

A iniciativa nasceu da parceria entre os irmãos Derico Alves e Pequeno Melo com os primos Dudu Alves e Roberto Medeiros, ambos descendentes da tradição musical construída pelo Quinteto Violado.

O grupo se apresenta como uma plataforma de continuidade e atualização da herança cultural nordestina.

“É mais que a união de quatro artistas com vínculo familiar, é a decisão de dar continuidade a uma missão cultural iniciada há gerações. Nos unimos para defender, renovar e fortalecer a música nordestina como expressão viva de identidade, pertencimento e criação popular”, afirma Derico Alves.

O repertório passeia por diferentes momentos da música regional, reunindo obras consagradas de nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Anastácia, Elba Ramalho, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Flávio José, Flávio Leandro, Acioly Neto, Santanna, Dorgival Dantas, Mestrinho e João Gomes. Canções de Derico Alves e do Quinteto Violado também integram a seleção, que combina releituras com versões fiéis aos arranjos originais.

Além dos clássicos, o quarteto apresenta músicas inéditas criadas coletivamente. As novas composições exploram gêneros como xote, baião, forró e coco, marcando o início de uma identidade artística própria para o projeto.

A noite contará ainda com as participações de Christina Amaral e Larissa Lisboa. A escolha das convidadas busca aproximar diferentes gerações da música nordestina.

“A presença feminina foi pensada como ponte de ligação entre tradição e futuro, experiência e renovação, memória e novos caminhos para a música feita na região”, destaca a produtora cultural Naíze Abreu.

A programação inclui também uma discotecagem assinada pelo DJ Gvibo, conhecido por pesquisar e difundir o repertório do forró tradicional em formatos contemporâneos.

SERVIÇO

Nordeste En Canto

Com participações de Christina Amaral e Larissa Lisboa

Quando: Sábado (6), a partir das 20h

Onde: Cálidus - Av. Rio Branco, 66, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 20 + taxa, à venda no Sympla

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