Nordestina cria espaço literário no Salão Internacional do Livro de Genebra, na Suíça
Evento acontecerá na próxima semana, e o estande da autora reunirá 93 escritores de 18 países
A escritora, articuladora da Diáspora Brasileira e ativista de networking Linia Brandt — baiana soteropolitana e que mora há quase três décadas na Suíça — tornou-se protagonista da presença lusófona no Salão Internacional do Livro de Genebra, considerado um dos mais importantes do mercado literário do mundo.
O Salão acontecerá na próxima semana, entre os dias 18 e 22 de março, no Espaço Palexpo: um dos maiores centros internacionais de exposições e congressos da Suíça. O complexo possui cerca de 106 mil metros quadrados de área expositiva e sete pavilhões dedicados a eventos internacionais. A edição comemorativa de 40 anos deve atrair cerca de 100 mil visitantes, consolidando o salão como um grande fórum de debates, lançamentos e intercâmbio editorial no universo.
É nesse cenário global que Linia Brandt lidera o Estande D28 — E-Linia Brandt Palexpo Genève. O espaço é concebido como clube de networking literário no salão. O estande integra o projeto do clube de network literário “Suíça Literatura Network”, criado por Linia para promover a literatura em língua portuguesa e aproximar escritores, editores, leitores e agentes culturais que atuam entre Europa, Brasil e países africanos lusófonos.
Ao todo, o estande reunirá 93 escritores de 18 países, com participações presenciais, remotas e não presenciais. A delegação inclui autores da Suíça, Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Escócia, Espanha, Guiné-Bissau, Holanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Países Baixos e representantes de diversas outras nações.
Pernambuco estará presente no salão, com a artista plástica Gil Kosicka e os escritores Fabiana Magalhães e Spencer Hartmann Júnior. Spencer é autor de 23 livros e membro da Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda e colaborador da SOBRAMES-PE.
Outro destaque será a participação especial de Angola, com a apresentação da antologia Avançar Mulher, obra coletiva que reúne 118 coautores e reforça o protagonismo feminino e a diversidade cultural na literatura contemporânea.
A estrutura idealizada por Linia Brandt vai além de um simples espaço expositivo. O projeto funciona como um hub de articulação literária internacional, onde escritores independentes, editoras e agentes culturais podem apresentar obras, construir redes de colaboração e ampliar sua presença no mercado europeu.
“Criamos o estande como um ponto de encontro para quem acredita na literatura como ponte entre culturas. A língua portuguesa precisa ocupar mais espaços internacionais e o networking literário é uma ferramenta poderosa para abrir essas portas”, destaca Linia Brandt.
Serviço
40º Salão Internacional do Livro de Genebra, Suíça.
Quando: 18 a 22 de março de 2026
Onde: Estande D28 — E-Linia Brandt Palexpo Genève no Palexpo Genève, em Genebra
