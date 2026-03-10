Noronha2B anuncia os premiados de sua terceira edição; confira
Evento premiou filmes e séries nas categorias "Desenvolvimento" e "Work in Progress"
O Noronha2B - Film Commission Forum anunciou os premiados de sua terceira edição, realizada de 3 a 6 de março. O evento reuniu o setor audiovisual em Fernando de Noronha, aproximando o mercado nacional aos da África, Ásia e Iberoamérica.
Na categoria “Desenvolvimento”, os destaques do 3º N2B WIP foram os filmes de ficção "Herdeiras da Terra", de Denise Fait e Graciela Guarani (RJ), e "As Caixas", de Vânia Lima (BA). Cada um recebeu quatro prêmios que incluem consultorias de players de mercado e credenciais em eventos internacionais.
Leia também
• "Foi Apenas Um Acidente", filme iraniano indicado ao Oscar, chega ao streaming
• Warner Bros vai produzir filme de 'Game of Thrones' com roteiro do criador de 'House of Cards'
• Bruno Tenório lança álbum de estreia e filme "NAUPENC", em parceria com Raul Luna
A série documental pernambucana “Conexões e Destinos”, de Alba Azevedo, conquistou i Prêmio Consultoria Esmeralda Produções Plus. Já na categoria “Work in Progress”, o longa-metragem documental “Guardiões do Fogo”, de Ellen Corrêa, levou os prêmios Aquisição TV Cultura e Prêmio Destaque Film Comissions.
Confira os vencedores dos Prêmios 3º N2B WIP LAB:
Categoria Desenvolvimento
Prêmio Consultoria Esmeralda Produções Plus: "Conexões e Destinos", de Alba Azevedo (série documental, PE)
Prêmio Destaque Maria Farinha Filmes: "Herdeiras da Terra", de Denise Fait e Graciela Guarani (longa de ficção, RJ)
Prêmio Amazon MGM Studios | Script Doctoring: "As Caixas", de Vânia Lima e Daniel Arcades (longa de ficção, BA)
Prêmio Pitching para Executivos Amazon MGM Studios: "Manifesto Futuro", de Victor Jiménez (longa Documental, PE) e "Houve Uma Vez o Verão", de Lucas Bonini (longa documental, ES)
Prêmio Destaque Floresta: "Afeto", de Susan Kalik (série de ficção, BA)
Prêmio Consultoria Trailer Filmes: "As Caixas"
Prêmio Projeto Pitchings Labs Convidados Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA): - "Herdeiras da Terra"
Prêmio Projeto Convidado Sur Frontera WIP LAB/Festival Internacional de Cinema Fronteira: "Herdeiras da Terra"
Prêmio Destaques RIO2C: "Guardiões das Sementes", de Victor Lemos (série documental, SP)
Prêmio Destaques Estúdios Globo: - "Herdeiras da Terra", "Afeto" e "As Caixas"
Prêmio Destaque Festival de Cinema de Cartagena das Índias: "As Caixas"
Categoria WIP
Prêmio Aquisição TV Cultura: "Guardiões do Fogo", de Ellen Corrêa (longa documental, RS)
Prêmio Estratégias de Festivais Punctum Sales: "Clarice vê Estrelas", de Letícia Pires e Marcos Pieri (longa de ficção, RJ)
Prêmio Destaques RIO2C: "Percursos", de Sil Azevedo (longa de ficção, RJ)
Prêmio Destaque Film Comissions: "Guardiões do Fogo"
*Com informações da assessoria de imprensa.