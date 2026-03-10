A- A+

AUDIOVISUAL Noronha2B anuncia os premiados de sua terceira edição; confira Evento premiou filmes e séries nas categorias "Desenvolvimento" e "Work in Progress"

O Noronha2B - Film Commission Forum anunciou os premiados de sua terceira edição, realizada de 3 a 6 de março. O evento reuniu o setor audiovisual em Fernando de Noronha, aproximando o mercado nacional aos da África, Ásia e Iberoamérica.

Na categoria “Desenvolvimento”, os destaques do 3º N2B WIP foram os filmes de ficção "Herdeiras da Terra", de Denise Fait e Graciela Guarani (RJ), e "As Caixas", de Vânia Lima (BA). Cada um recebeu quatro prêmios que incluem consultorias de players de mercado e credenciais em eventos internacionais.



A série documental pernambucana “Conexões e Destinos”, de Alba Azevedo, conquistou i Prêmio Consultoria Esmeralda Produções Plus. Já na categoria “Work in Progress”, o longa-metragem documental “Guardiões do Fogo”, de Ellen Corrêa, levou os prêmios Aquisição TV Cultura e Prêmio Destaque Film Comissions.

Confira os vencedores dos Prêmios 3º N2B WIP LAB:

Categoria Desenvolvimento



Prêmio Consultoria Esmeralda Produções Plus: "Conexões e Destinos", de Alba Azevedo (série documental, PE)

Prêmio Destaque Maria Farinha Filmes: "Herdeiras da Terra", de Denise Fait e Graciela Guarani (longa de ficção, RJ)

Prêmio Amazon MGM Studios | Script Doctoring: "As Caixas", de Vânia Lima e Daniel Arcades (longa de ficção, BA)

Prêmio Pitching para Executivos Amazon MGM Studios: "Manifesto Futuro", de Victor Jiménez (longa Documental, PE) e "Houve Uma Vez o Verão", de Lucas Bonini (longa documental, ES)

Prêmio Destaque Floresta: "Afeto", de Susan Kalik (série de ficção, BA)

Prêmio Consultoria Trailer Filmes: "As Caixas"

Prêmio Projeto Pitchings Labs Convidados Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA): - "Herdeiras da Terra"

Prêmio Projeto Convidado Sur Frontera WIP LAB/Festival Internacional de Cinema Fronteira: "Herdeiras da Terra"

Prêmio Destaques RIO2C: "Guardiões das Sementes", de Victor Lemos (série documental, SP)

Prêmio Destaques Estúdios Globo: - "Herdeiras da Terra", "Afeto" e "As Caixas"

Prêmio Destaque Festival de Cinema de Cartagena das Índias: "As Caixas"

Categoria WIP



Prêmio Aquisição TV Cultura: "Guardiões do Fogo", de Ellen Corrêa (longa documental, RS)

Prêmio Estratégias de Festivais Punctum Sales: "Clarice vê Estrelas", de Letícia Pires e Marcos Pieri (longa de ficção, RJ)

Prêmio Destaques RIO2C: "Percursos", de Sil Azevedo (longa de ficção, RJ)

Prêmio Destaque Film Comissions: "Guardiões do Fogo"



*Com informações da assessoria de imprensa.

