CINEMA Noronha2B reúne setor audiovisual e debate articulação com o Sul Global Evento promove debates, exibições e articulações estratégicas entre profissionais do Brasil e do exterior, com programação gratuita ao público

Fernando de Noronha recebe a terceira edição do Noronha2B - Film Commission Forum, desta terça-feira (3) até a sexta-feira (6). Neste ano, o fórum cinematográfico adota o tema “Sul Global Sustentável”.

O evento propõe aproximar o audiovisual brasileiro de mercados da África, Ásia e Iberoamérica, com foco na construção de novas parcerias, na ampliação da circulação internacional de obras e na adoção de práticas sustentáveis no setor.

Durante quatro dias, o arquipélago pernambucano se transforma na capital das film commissions brasileiras, com atividades gratuitas para profissionais da área e público geral.

Desde 2024, o N2B reúne em Fernando de Noronha nomes de destaque do audiovisual e do turismo, tanto do Brasil quanto do exterior. Voltado aos realizadores, o evento promove o laboratório de projetos N2B WIP LAB, além de uma programação formativa.

Para a comunidade local, a iniciativa oferece exibições de filmes ao ar livre com foco na promoção turística do País, além de shows, mesas de debate, oficinas e masterclasses.

A programação de filmes inclui a exibição de títulos africanos com a participação de seus realizadores, como o angolano Fradique ("Ar Condicionado") e a cabo-verdiana Samira Vera-Cruz ("Sumara Maré").

Também será exibido o longa documental "Maré Viva Maré Morta", de Claudia Daibert, e o média "Seeds", de Renato do Val e Yugo Romanelli, que passaram pela primeira edição do laboratório do N2B antes de chegar às telas, além de curtas nacionais.

Em paralelo ao Noronha2B, acontece o laboratório N2B WIP LAB, com curadoria de Alessandro Engroff, Jacqueline Nsiah e Zeca Brito. Foram selecionados três projetos de longa de seis estados brasileiros.

Os paineis serão apresentados no Forte Nossa Senhora dos Remédios, de terça a quinta. Todas as sessões de cinema acontecem na Praça São Miguel (Praça da Mãezinha), onde também acontecem as cerimônias de abertura e encerramento.

Programação

Terça-feira (03/03)

16h30: Apresentação dos projetos do N2B WIP LAB

17h30: Painel Film Commission Nacional em Processo

18h00: Painel Film Commissions em Rede

19h30: Homenagem à jornalista Ana Clara Marinho

20h00: Cerimônia de abertura

20h30: Sessão de cinema na Praça São Miguel, com exibição do curta Sumara Maré, de Samira Vera-Cruz, e do longa Ar Condicionado, de Fradique, na Praça São Miguel.

Quarta-feira (04/03)

Manhã

09h00: Painel Sul Global Sustentável, com Fradique, Samira Vera-Cruz e Jacqueline Nsiah

10h00: Apresentação dos Prêmios India Catalina, com Henry Martínez

10h30: FICCI 65 – País Homenageado: Brasil, com Gisela Perez

11h00: Painel O Caminho da Ásia, com Gugi Gumilang

11h30: Oficina Como potencializar a sua obra no YouTube, com Douglas Rodrigues

Tarde - Praia do Bode

14h30: Rodadas Interinstitucionais e tutorias

17h00: Clínica Coletiva: Audiovisual e o Campo Jurídico, com Rafael Neumayr

Noite

20h00: Exibição dos filmes Seeds, de Renato do Val e Yugo Romanelli, e Mestre Mar, de Bruna Roveri

Quinta-feira (05/03)

Manhã

09h00: Painel Onde Nascem as Histórias, com Carla Esmeralda, Pilar Minguez, Raphaela Leite, Beth Carmona, Iana Cossoy Paro, Flavia Barbalho e Leo Garcia

10h00: Ecossistemas de Circulação: Mercado & Sales em Diálogo, com Cris Barreto, Ralfe Cardoso, Rosalía Ortiz e Bea Díaz-Gil

11h00: Iberofic apresenta Cartilha Internacional de Turismo de Telas (AFCI), com Dolores Montaño

Tarde

14h00: Painel N2B – Marco Histórico

15h00: Experiência da Film Paris Region & Ecoprod, com Remi Bergues

16h00: Desenvolvendo o Turismo de Telas no Brasil

17h00: Maricá apresenta Film Commissions & Municípios

18h00: Diretrizes da Film Commission Nacional, com Márcio Tavares, Joelma Gonzaga, Roberto Gevaerd e Christiano Braga

19h30: Homenagem à Dora Martins da Costa (Maracatu Nação Noronha)

20h00: Exibição do longa Maré Viva Maré Morta, de Claudia Daibert

Sexta-feira (06/03)

Manhã - Auditório do ICMBio

09h00; Painel Conteúdos de Exportação – Experiência True Crime: “Tremembé”, com Julia Priolli e Thais Colli

10h00: Mesa Economia Criativa Verde

11h00: Painel Cuidar da natureza com as pessoas

12h00: Estudo de caso Cria Brasil – YouTube e Embratur

Tarde - Auditório do ICMBio

15h00: Location scouting pela Baía do Sancho

Noite - Praça São Miguel

20h00: Mostra de curtas brasileiros

21h30: Cerimônia de encerramento, com participação do Maracatu Nação Noronha



SERVIÇO

"3º Noronha2B - Film Commission Forum"

Quando: Nesta terça-feira (3) a sexta-feira (6)

Onde: Fernando de Noronha

Acesso grauito

Informações: @noronha2b

Veja abaixo projetos selecionados:



Categoria WIP

"Clarice vê Estrelas", de Letícia Pires (longa de ficção, RJ)

"Guardiões do Fogo", de Ellen Corrêa (longa documental, RS)

"Percursos", de Sil Azevedo (longa de ficção, RJ)

Categoria Desenvolvimento

"Afeto", de Susan Kalik (série de ficção, BA)

"As Caixas", de Vânia Lima (longa de ficção, BA)

"Conexões e Destinos", de Alba Azevedo (série documental, PE)

"Guardiões das Sementes", de Victor Lemos (série documental, SP)

"Houve Uma Vez o Verão", de Lucas Bonini (longa documental, ES)

"Herdeiras da Terra", de Denise Fait (longa de ficção, RJ)

"Manifesto Futuro", de Victor Jiménez (longa Documental, PE)

Sessão de Filmes para a Comunidade

"Amassunu" (15 min., dir. Juliana Boechat e Venusto)

"Ar Condicionado" (73 min., dir. Fradique)

"Beira" (15 min., dir. Marcela Fernandes da Silva Bonfim)

"Bici" (8 min., dir. Otoniel Oliveira)

"Maré Viva Maré Morta" (101 min., dir. Claudia Daibert)

"Mestre Mar" (33 min., dir. Bruna Roveri)

"O Retorno" (15 min., dir. César Meneghetti e Mario Gianni)

"Seeds" (37 min., dir. Renato do Val e Yugo Romanelli)

"Sumara Maré" (8 min., dir. Samira Vera-Cruz)

"Te Vejo na Próxima Saída do Boi" (15 min., dir. Keila Sankofa)



*Com informações da assessoria de imprensa.

