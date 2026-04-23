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Literatura Nos 410 anos da morte de Shakespeare, descoberta recente mostra onde ele viveu seus últimos anos Documento histórico mostra localização exata da única propriedade do dramaturgo na capital inglesa e desafia versão tradicional sobre seus últimos anos

Há 410 anos, a humanidade perdia um dos maiores nomes na arte de se contar histórias, que revolucionou a forma como escritores e dramaturgos trabalham até hoje. William Shakespeare morreu no dia 23 de abril de 1616, curiosamente no mesmo dia e ano de Miguel de Cervantes, outro importante nome da literatura mundial.

Mas os seus últimos anos de vida ainda tem momentos de mistérios para os historiadores. Há menos de duas semanas, uma descoberta teria encerrado um enigma de séculos, sobre a casa onde ele viveu nos seus três últimos anos de vida.

Pesquisas conduzidas pela professora Lucy Munro, do King's College London, identificaram com precisão o endereço da única propriedade do dramaturgo na capital inglesa. Um documento encontrado nos Arquivos de Londres aponta que o imóvel ficava no número 5 da St Andrew’s Hill, em Blackfriars, região próxima ao teatro onde suas peças eram encenadas.

Nova luz sobre os últimos anos

A descoberta inclui uma planta da área e detalhes sobre o tamanho da residência, adquirida por Shakespeare em 1613. Segundo Munro, tratava-se de uma habitação relativamente grande para a época, posteriormente dividida em duas casas.

O achado desafia a narrativa consolidada de que o autor teria se retirado definitivamente para Stratford-upon-Avon no fim da vida. Para a pesquisadora, os registros indicam que Shakespeare manteve vínculos ativos com Londres até seus últimos anos, tanto do ponto de vista profissional quanto financeiro.

Há indícios de que ele ainda frequentava a cidade em 1614 e que pode ter utilizado a propriedade durante esse período. A proximidade com o teatro Blackfriars, a poucos minutos a pé, reforça a hipótese de que parte de suas obras finais, como “The Two Noble Kinsmen”, escrita com John Fletcher, possa ter sido concebida ali.

Mistério histórico resolvido

O local exato da casa sempre foi alvo de especulação. Uma placa instalada na região mencionava apenas que Shakespeare havia adquirido uma residência “perto dali”, sem precisão geográfica. Agora, a pesquisa confirma que o ponto indicado corresponde exatamente ao endereço identificado.

A investigação cruzou três documentos históricos, incluindo um mapa elaborado após o Grande Incêndio de Londres, em 1666, evento que destruiu a propriedade poucos anos depois de ela ter sido vendida pela neta do dramaturgo.

Legado e novas interpretações

Para especialistas, a descoberta amplia a compreensão sobre a relação de Shakespeare com Londres. O diretor educacional do Shakespeare’s Globe, Will Tosh, destacou que o trabalho reforça a importância da pesquisa em arquivos para revisitar a trajetória do autor.

Considerado o maior dramaturgo da história, Shakespeare escreveu ao menos 39 peças, além de sonetos e poemas que seguem sendo encenados e estudados em todo o mundo. A nova evidência, no entanto, sugere que ainda há aspectos de sua vida, especialmente fora dos palcos, que continuam sendo reescritos pela história.

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