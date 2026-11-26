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Música e literatura Nos 50 anos dos Doces Bárbaros, livro conta a história do grupo que foi divisor de águas da MPB "Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí Uma História dos Doces Bárbaros" será lançado no Rio e em São Paulo

No ano em que completam cinco décadas de fundação de um dos mais influentes grupos da música brasileira, o livro "Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí – Uma História dos Doces Bárbaros", do pesquisador Luiz Abrahão, terá lançamentos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Editado pela Garota FM Books, a publicação reconstitui em detalhes a história do grupo formado pelos artistas baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.



No próximo sábado (28), o autor estará em São Paulo, na Livraria Ponta de Lança, a partir das 17h. Além da sessão de autógrafos, acontecerá um debate com o cineasta Jom Tob Azulay, com mediação da pesquisadora Márcia Fráguas. Azulay é o diretor do clássico documentário Os Doces Bárbaros (1977) e assina o prefácio do livro. Fráguas é autora de It’s a Long Way – O Exílio em Caetano Veloso, lançado pela Garota FM Books em 2024.

Já na segunda (30), o lançamento acontece no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa de Botafogo, a partir das 19h. Haverá um novo debate com Jom Tob Azulay, desta vez com mediação de Taissa Maia, autora de A Todo Vapor – O Tropicalismo Segundo Gal Costa (2023, Garota FM Books).

Sobre o livro

Em Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí – Uma História dos Doces Bárbaros, o pesquisador Luiz Abrahão reconstrói a cronologia do grupo desde a estreia do conjunta de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia em Salvador, ainda em 1964, passando também pela explosão de suas carreiras individuais, quando já eram tratados como um "grupo baiano" unificado, até a consolidação definitiva dessa parceria nos anos 1970.



Através de uma pesquisa extensa e rigorosa, o autor dá a dimensão da importância do grupo em um período político delicado, mostrando também que os Doces Bárbaros sofreram com a censura e foram perseguidos pelo regime militar.

Documentos inéditos resgatados por Abrahão revelam que, além do já conhecido veto à canção "Como são lindos os chineses", de Péricles Cavalcanti, que não pôde ser incluída no show, outras músicas do repertório também sofreram sanções da Censura. "Os mais doces bárbaros", "Nós, por exemplo", "O seu amor" e "Um índio" foram consideradas impróprias pelas forças de repressão e precisaram ter trechos de suas letras alterados para poderem ser liberadas para execução pública.

O livro também registra outros acontecimentos marcantes dos Doces Bárbaros, como a prisão de Gilberto Gil em Florianópolis, a gênese do nome – uma resposta de Caetano Veloso aos preconceitos proferidos pelo jornal O Pasquim à época – além das gravações e do lançamento do documentário de Jom Tob Azulay, que registra a turnê do grupo.



Com detalhes extraídos de entrevistas e reportagens da época, o livro explora os bastidores dos shows de 1976, além de registrar os outros encontros do quarteto ao longo dos anos, do desfile da Mangueira em 1994 até as últimas apresentações conjuntas em 2002.

Sobre o autor

Luiz Abrahão nasceu em 1982 em Belo Horizonte (MG). É doutor em Filosofia pela UFMG, professor universitário e pesquisador musical. Músico nas horas vagas, há anos ele vem aprofundando suas pesquisas sobre música brasileira. Uma história dos Doces Bárbaros é a sua estreia como autor de livros musicais.

SERVIÇO

Lançamento Mistério Sempre há de Pintar Por Aí em São Paulo

Bate-papo do autor com Jom Tob Azulay e mediação de Márcia Fráguas

Quando: 28/11 (sábado), às 17h.

Onde: Livraria Ponta de Lança (Rua Aureliano Coutinho, 26 – Vila Buarque, Santa Cecília)

Lançamento Mistério Sempre há de Pintar Por Aí no Rio de Janeiro

Bate-papo com Jom Tob Azulay e mediação de Taissa Maia

Quando: 30/11 (segunda-feira), às 19h.

Onde: Livraria da Travessa de Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 97 – Botafogo)



Mistério Sempre há de Pintar Por Aí

Autor: Luiz Abrahão

Capa: Jéssica Paiva

Tamanho: 23×16cm, 320 páginas

ISBN: 978-85-85091-12-5

Peço de capa: $ 110

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