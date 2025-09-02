A- A+

TELEVISÃO Nos 60 anos da TV Globo, Jornal Nacional foi apresentado de dentro da casa de telespectadores; veja Batizada de ''JN em família'', a série homenageou a relação construída ao longo de seis décadas entre o jornalismo da TV Globo e os telespectadores brasileiros

Entre as muitas comemorações pelos 60 anos da TV Globo, em abril deste ano, o Jornal Nacional inovou ao apresentar uma edição diretamente da casa de telespectadores. Renata Vasconcellos foi quem começou o projeto, ancorando o JN na casa de uma família de Salvador.

Portas abertas

"Desculpem a bagunça, a Renata Vasconcellos não está aqui, mas a cadeira dela está arrumada. Vou mandar um boa-noite especialíssimo para a Renata Vasconcellos e para a família Silva Alves, que abriu as portas pro JN e pra todos os brasileiros", disse Bonner, do estúdio, caminhando até o telão onde interagiu com a colega.

Renata Vasconcellos chorando e agradecendo a Família que acolheu ela em São Paulo.



"Muito bom, muito gostoso, gente. Eu queria sinceramente agradecer, e dizer que estou muito feliz." #JN pic.twitter.com/wQc92MHbtc — Brenno (@brenno__moura) April 27, 2025

Relembre a seguir:

''Ponte entre fatos e pessoas''



Batizada de "JN em família", a série homenageou a relação construída ao longo de seis décadas entre o jornalismo da TV Globo e os telespectadores brasileiros. Foram apresentadas reportagens especiais resgatadas do acervo da emissora.

“A série é emocionante e surpreendente. Mostra como o jornalismo foi essencial nessa conexão com o público e reforça nosso compromisso de ser a ponte entre fatos e pessoas”, afirmou Bonner ao Memória Globo.

"Queremos que os brasileiros se reconheçam, celebrem suas raízes, sua fé, sua família e sintam orgulho do que viveram até aqui. Essa é a história de um país que se constrói todos os dias", disse a editora-chefe adjunta do JN à época, Cristiana Sousa Cruz.

