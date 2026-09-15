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HOMENAGEM

Nos dez anos de morte de Domingos Montagner, circo do ator faz homenagem: "A vida tem seus caminhos"

Grupo LaMínima Circo e Teatro, cofundado pelo artista, destacou que a presença dele continua viva em suas criações

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Nos dez anos de morte de Domingos Montagner, circo do ator faz homenagemNos dez anos de morte de Domingos Montagner, circo do ator faz homenagem - Foto: Divulgação

Dez anos após a morte de Domingos Montagner, o LaMínima Circo e Teatro prestou uma homenagem ao ator nesta segunda-feira (15), data que marca uma década desde sua partida. Nas redes sociais, o grupo, do qual ele foi um dos fundadores, junto com Fernando Sampaio, lembrou a presença do artista nas criações e na trajetória do circo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O artista morreu em aos 54 anos, em 15 de setembro de 2016, durante as gravações da novela “Velho Chico”, da TV Globo.

“Ainda sentimos sua falta, irmão! E ela é do tamanho do espaço que você ocupa dentro de nós. Sua presença sempre foi gigante por aqui, e ainda surfamos nas ondas que você navegou”, escreveu o perfil do grupo.

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Na homenagem, o LaMínima afirmou que a presença de Domingos continua sendo sentida no trabalho realizado pelo grupo. “Suas ondas ainda nos impulsionam, suas criações são referências e sua voz ainda ecoa nas nossas conversas e pensamentos”, continua o texto publicado nas redes sociais.

“A vida tem seus caminhos, e ali onde parece que tudo acaba, é só mais um mirante aonde chegamos juntos. E seguimos trilhando e criando, porque nossa imaginação não se contenta com este mundo. Para nós, a história seria outra: mas aceitar sua partida, celebrar sua existência e seguir caminhando juntos faz parte da nossa vida”, afirma. “Ainda e sempre pensamos em como seria se você estivesse por aqui. Tudo o que criamos desde então tem muito de você, e tudo o mais que virá.”

A morte de Domingos gerou uma comoção em todo o país. O ator se afogou no Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, em Sergipe, enquanto ainda gravava “Velho Chico”, na qual era protagonista.

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