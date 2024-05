A- A+

RAINHA DO POP Nos EUA, Anitta diz que vai ao show de Madonna, mas não confirma se vai se apresentar com a cantora Show para cerca de 1,5 milhão de pessoas será realizado neste sábado (4)

A cantora Anitta participou nesta quinta-feira (2) de um evento da revista Variety nos Estados Unidos. Em entrevista no tapete vermelho do evento, a brasileira foi questionada por que não iria ao Baile do Met este ano.



Ela então diz que Madonna fará um show na Praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas: "Quando eu recebi o convite, eu pensei, definitivamente irei. É histórico para o meu país".

Anitta não confirma, no entanto, se o convite é para assistir ou se apresentar ao lado da rainha do pop. As duas gravaram uma canção juntas, "Faz Gostoso", que está no álbum "Madame X", de Madonna.

Procurada, a assessora de Anitta não respondeu ao questionamento do Globo.





Enquanto Anitta estava nos EUA, Madonna e sua trupe fizeram o primeiro ensaio para o show de sábado. A cantora subiu ao palco montado em frente ao Copacabana Palace na noite desta quinta-feira (2), onde teve a companhia dos filhos, dos bailarinos e da brasileira Pabllo Vittar.

Veja também

RAINHA DO POP Ensaio de Madonna no RJ tem Pabllo Vittar e fala com público: "Oi Brasil, vocês estão me ouvindo?"