Nos três primeiros meses do ano, cinema nacional já dobrou público de 2023 inteiro

O primeiro trimestre de 2024 foi bastante positivo para o cinema nacional. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), somente nos três primeiros meses do ano os filmes brasileiros já conquistaram um público quase duas vezes maior do que o total de 2023.

No ano passado, os longas-metragens nacionais atraíram 2,9 milhões de pessoas, o que representou uma queda em relação a 2022, que totalizou 4 milhões. O ano de 2024 supera esses números, já tendo contabilizado 5,8 milhões de espectadores até o dia 18 de março.

Dentre os dez filmes mais vistos em 2024 até o momento, três são brasileiros: “Nosso Lar 2”, “Minha Irmã e Eu” e “Os Farofeiros 2”. Somados a outros títulos, como “Mussum, o filmes”, “Meu Nome é Gal” e “Mamonas Assassinas”, esses longas garantiram um faturamento de mais de R$ 111 milhões.

“Esse resultado, sem cota de tela em vigor, com certeza mostra a força do nosso audiovisual”, comenta Marcos Barros, presidente da Abraplex. Por conta da greve em Hollywood no ano passado, que atrasou a finalização de grandes produções, a estimativa é de que 2024 termine com uma queda de público entre 5% e os filmes internacionais, em relação ao ano passado.

