"Nosso Lar 2 - Os Mensageiros": filme que estreia em agosto ganha cartaz e trailer; assista

"Nosso Lar", um dos clássicos da literatura espírita de autoria de Chico Xavier, ganha sequência em filme no próximo mês de agosto, dando continuidade à obra lançada em 2010 e que levou pelo menos 4 milhões de pessoas às plateias de cinemas País afora.



Com produção assinada por Wagner Assis, "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros" - que teve teaser e cartaza divulgados - traz o roteiro baseado em "Os Mensageiros", obra também escrita por Chico.



No elenco, entre outros nomes, estão os do ator Edson Celulari e Renato Prieto, este no papel de André Luiz. Ainda no elenco, Vanessa Gerbelli, Fábio Lago e a participação especial de Othon Bastos.











Além de “Nosso Lar 2: Os Mensageiros”, estão em produção os longas "Emmanuel, a cinebiografia de um espírito" e "The Fox Sisters", biografia das irmãs pioneiras do espiritualismo nos EUA. Também ganham lançamento em breve o s documentários “Cidade Maravilhosa”, "Photochart, a história de J.Ricardo" e “Em Busca de Cinderela”.

Sinopse de Nosso Lar 2:

O médico André Luiz (Renato Prieto) junta-se a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar liderados por Aniceto (Edson Celulari) na missão de ajudar a salvar projetos de vidas que estão prestes a fracassar.



Juntos, eles se dedicam a cuidar de três protegidos cujas histórias estão interligadas: Otávio (Felipe de Carolis), promissor médium que se desvirtua de sua missão; Isidoro (Mouhamed Harfouch), líder de uma casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), empresário responsável pelo financiamento do projeto de criação da oficina espiritual na Terra.

