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CINEMA Com Fábio Assunção e Carol Castro, "Nosso Lar 3 - Vida Eterna" divulga primeiro cartaz Depois de "Nosso Lar" e "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros", estreia da sequência está marcada para janeiro de 2027

"Nosso Lar 3 - Vida Eterna", sequência da franquia de "Nosso Lar", teve seu primeiro cartaz divulgado nesta terça-feira (28), com o casal de protagonistas em destaque: Fábio Assunção e Carol Castro.



Com estreia marcada para janeiro de 2027, o filme dirigido por Wagner de Assis e produção assinada por ele e por Iafa Britz, traz uma nova história após exibição de "Nosso Lar" (2010) e "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros" (2024).

Baseado no livro "Obreiros da Vida Eterna", escrito por Chico Xavier em psicografia de André Luiz, a produção no cinema acompanha Zenóbia e Domênico (Carol e Fábio) em uma complicada missão de resgate espiritual - movido pelo amor incondicional entre almas gêmeas.





Realidade

Gravado no Rio de Janeiro e com locações também no bairro de Santa Teresa e em estúdio em Vargem Grande, "Nosso Lar 3" esboça uma dimensão espiritual mais realista, com tecnologia que utilizou 200 metros quadrados de painéis de led em 180 graus - em cenários virtuais produzidos para o filme.

Em produção assinada pela Cinética Filmes, em coprodução e distribuição da Buena Vista Internacional, o filme tem também apoio da Federação Espírita Brasileira (FEB), no segmento cinema da instituição.



Além de Carol Castro e Fábio Assunção, compõem também o elenco Othon Bastos e Renato Pietro. E vindos desde o primeiro filme da franquia, nomes como Ana Kutner, Rod Carvalho, Renata Tobelem e Cadu Libonati, entre outros, seguem em atuação na nova história.

SINOPSE

Em “Nosso Lar 3 – Vida Eterna”, Zenóbia, líder de uma casa espiritual nas zonas umbralinas, enfrenta os abismos mais sombrios para resgatar espíritos arrependidos e salvar Domênico, seu amor do passado perdido nesta dimensão.



Entre batalhas espirituais, resgates e exílios, ela arrisca tudo por um amor que demonstra ser eterno.



SERVIÇO

"Nosso Lar 3 - Vida Eterna"

Quando: estreia em 21 de janeiro de 2027

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