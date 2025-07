Notre Dame recupera todas as estátuas que adornam base da agulha

A- A+

A última das dezesseis estátuas que adornam a base da agulha da Notre Dame de Paris, removidas para restauração poucos dias antes do incêndio que devastou a catedral em 2019, foi reinstalada nesta quinta-feira (24).

Depois de ser abençoada pelo monsenhor Laurent Ulrich, arcebispo de Paris, esta representação de São Tomás — um dos doze apóstolos — com três metros de altura e pouco mais de 100 kg de peso, foi içada ao amanhecer por um enorme guindaste.

"É muito significativo ver novamente todas as estátuas lá em cima, porque elas são praticamente as únicas sobreviventes da agulha, junto com o galo, que ficou muito danificado", destacou Marie Hélène Didier, responsável pela conservação do patrimônio e monumentos históricos da região parisiense.

Essas dezesseis estátuas não sofreram danos no incêndio que atingiu a Notre Dame em 15 de abril de 2019, pois quatro dias antes haviam sido retiradas de seu local habitual para serem restauradas em Dordoña (sudoeste da França).

"É quase um milagre", acrescentou Didier.

Atualmente ocultas pela estrutura da agulha, elas ficarão completamente visíveis no final de agosto, quando a estrutura for removida.

Projetadas em 1857 por Viollet le Duc — arquiteto da agulha — e esculpidas por Adolphe Victor Geoffroy Dechaume, essas dezesseis estátuas representam os doze apóstolos e os símbolos dos quatro evangelistas (o leão, o touro, o anjo e a águia).

