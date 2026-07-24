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RECIFE Noturno Festival divulga filmes selecionados para mostra competitiva e abre inscrições de oficina A segunda edição do evento ocorre nos dias 28 e 29 de agosto, com exibições no Cinema São Luiz e no Cinema da Fundação

Os 19 curtas-metragens selecionados para sua mostra competitiva nacional do II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife foram revelados. As exibições ocorrem nos dias 28 e 29 de agosto, no Cinema da Fundação - Derby e no Cinema São Luiz.

A seleção reúne obras de diferentes regiões do Brasil, que serão apresentadas ao público em sessões gratuitas. Barbara Bello, Lenine Oliveira e Otávio Osaki assinam a curadoria.

Além da mostra competitiva, o festival terá uma sessão de abertura em homenagem ao cinema pernambucano. Um dos destaques é a estreia recifense de “Cerimônia” (2026), de Fabio Ramalho, André Antônio e Chico Lacerda.

Em parceria com o Centro Técnico Audiovisual (CTAv), a segunda edição do Noturno apresenta uma nova cópia restaurada de “Chá” (1987), de Paulo Caldas. Outro destaque é a restauração digital em 2K de “Inventário de Um Feudalismo Cultural Nordestino ou Fricção Histórico-Existencial” (1978), de Jomard Muniz de Britto.

Formação

Também integra a programação do festival a oficina gratuita “Crítica como Colagem”, ministrada pela crítica e programadora mineira Helena Elias. Ela será realizada de 27 e 29 de agosto, na Fundaj Derby, com inscrições abertas até 31 de julho, pelo site do evento.



Confira os filmes selecionados para o II Noturno – Festival Internacional de Cinema do Recife:

Pequeno Jogo, de Sofia Tomic (SP);

Matanga, de Rebeca Francoff (RS);

O Holocausto Nuclear Não Será Televisionado, de Petter Baiestorf (SC);

Grão, de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa (RS);

CRASH, de Gabriela Mureb (RJ);

O Sexo Nosso de Cada Dia, de Francisco Glauter (AL);

Pânico na Praia Vermelha, de Marcos Gabriel Faria (RJ);

Braço Forte, de Rubens Fabricio Anzolin e João Fernando Chagas (RS);

Sem Título #11: Um Analecto à Mula, de Carlos Adriano (SP);

2 Assassinatos em Setembro, de Cora Monteiro (PE);

A Praga do Resíduo Verde, de Ramon Mota Coutinho (BA);

Ver Céu no Chão, de Isabel Veiga (RJ/CE);

Lux, de Nicolas Thomé Zetune (SP);

Cinzenta: Inventários da Chaminé, de Natália Reis (MG);

Caldeirão, de Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira (PI);

Dando um Ninja na Vida – Pesadelo no Vale da Lua, de Telephone Colorido e Moluscos Lama (PE);

Tela Quente, de Silvino Mendonça (DF);

Entrevista com Fantasmas, de Lincoln Péricles (LK) (SP/RS);

Trivakra, de Sofia Angst (RJ).

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