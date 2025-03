A- A+

Quadrinhos Nova aventura de Asterix será ambientada em Portugal O 41º álbum do herói gaulês deve sair em outubro, trazendo a antiga Lusitânia, também ocupada pelos romanos

O 41º álbum de Asterix terá como cenário Portugal e será lançado em outubro, anunciou ontem a Les Éditions Albert René, editora da franquia.

Intitulado “Asterix na Lusitânia”, a nova aventura do herói gaulês trará de volta um personagem lusitano que aparece brevemente em “O domínio dos deuses”, clássico de 1971 escrito por René Goscinny e ilustrado por Uderzo.

— Ele não era um personagem de destaque, mas desta vez é ele quem pede ajuda aos gauleses — explicou ontem o roteirista Fabcaro, em uma apresentação para a imprensa francesa.

“Asterix na Lusitania” é o segundo roteiro da saga assinado por Fabcaro, após o sucesso de “A íris branca” em 2023, e o sétimo ilustrado por Didier Conrad, que sucedeu Albert Uderzo na arte da série.

Assim como os gauleses, os lusitanos também viviam sob ocupação romana no século I a.C., período em que as aventuras de Asterix são ambientadas. Será a primeira vez, porém, que Asterix viaja por essas bandas. De acordo com Fabcaro, diversos leitores pediam por um cenário inédito para o personagem.

