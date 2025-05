A- A+

FAMOSOS Nova briga? Casamento de Sofia Liberato, filha de Gugu, é marcado por ausência do irmão; entenda Herdeira do comunicador se casa com piloto e empresário em cerimônia luxuosa em Orlando, nos EUA

Sofia Liberato, filha de Gugu, oficializou a união com o empresário e piloto Gabriel Gravino na última sexta-feira (16), em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar do clima festivo e da celebração luxuosa com toques tipicamente brasileiros — do bufê à pista de dança —, a ausência do irmão João Augusto chamou atenção e foi um dos assuntos comentados entre os convidados.

Irmão mais velho das gêmeas Sofia e Marina, João Augusto não foi visto no casamento. Ele não aparece em nenhuma das diversas postagens feitas por convidados, nem nas fotos em que a família aparece reunida.



Outros parentes de Gugu Liberato também não estiveram na celebração.

Os noivos chegaram ao local a bordo de uma Ferrari, avaliada em R$ 2,5 milhões, comprada pelo casal na semana passada. Gabriel, que antes da carreira como piloto trabalha como pedreiro, desceu do carro e abriu a porta para Sofia, antes de entrarem juntos na cerimônia a céu aberto. Os convidados espantavam o calor do fim de tarde com leques e sombrinhas distribuídos na entrada.

Alguns familiares da parte de Rose Miriam, mãe da noiva, estavam presentes. Em certo momento da celebração, Sofia pôde ser vista dançando com a avó materna. "Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus— exatamente como sonhamos", escreveram os dois, por meio do Instagram.

A disputa em torno da herança de Gugu Liberato terminou, no fim de 2024, cercada por polêmicas. Ao fim, prevaleceu o desejo do apresentador, que morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando. O documento indicava que 75% de sua herança ficaria igualmente dividida para seus três filhos — João Augusto, de 18 anos na época, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos. Os outros 25% seriam destinados para seus cinco sobrinhos.

Os problemas começaram quando Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, entrou com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Caso fosse reconhecida, ela ficaria com 50% da herança. O caldo engrossou quando o chef de cozinha Thiago Salvático, que alega ter vivido um relacionamento com o comunicador, também reivindicou uma união estável com o apresentador.

